İsviçre'de 'inek' referandumu: Boynuzlu mu olsun, boynuzsuz mu?

İnek ve keçilerin boynuzlarının kesilmesine karşı olan 66 yaşındaki çiftçi Armin Capaul, yıllardır verdiği mücadele ile olayın referanduma taşınmasını sağladı. Çiftçi Capaul, boynuzlu hayvanların rahat hareket etmeleri için daha geniş alanlara ihtiyacı olduğunu, bunun için de daha fazla yardım fonu gerektiğini düşünüyor.

"Boynuzları kesildiğinde üzgün görünüyorlar"

Capaul, yaşam alanlarının genişletilmesinin aynı zamanda hayvanların boynuzlarının kesilmesini de önleyeceğini savunuyor:

"Onları göründükleri gibi rahat bırakmalıyız. Boynuzları da nasılsa öyle kalmalı. Onlara baktığınızda başları hep gurur duyar gibi yukarıda. Ama boynuzları kestiğinizde üzgün görünüyorlar."

İsviçre'nin ulusal sembolü olarak görülen ve turistlerinde ilgi odağı olan ineklerin üçte biri ya boynuzları kesilmiş vaziyette ya da genetik olarak kesik doğmuş ineklerden oluşuyor.

İneklerin boynuzlarıyla daha iyi iletişim kurduklarını düşünen İsviçreli çiftçi, boynuzların hayvanların beden sıcaklıklarını düzenlemeye de yardımcı olduğuna inanıyor ve bunun için devletin çiftçilere yıllık yaklaşık 200 dolar sübvansiyon desteğinde bulunmasını talep ediyor.

Capaul, siyasiler nezdinden yaptığı girişimler sonuç vermeyince 100 bin imza toplamı ve olayın sandığa taşınmasını başarmıştı.