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Spor İsviçre'de gülümseten görüntüler: Maçın iptal edileceğini duyan taraftarlar sahaya inip zemini temizledi
Spor

İsviçre'de gülümseten görüntüler: Maçın iptal edileceğini duyan taraftarlar sahaya inip zemini temizledi

Yeniakit Publisher
2024-04-24 15:23:14 - 2024-04-24 15:23:14

Zürih-St.Gallen maçında sahanın karlara bürünmesinin ardından maçın iptal olmasını istemeyen taraftarlar karları temizledi. Maç, konuk takım St.Gallen'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Her geçen gün ilginç olayların meydana geldiği futbolda daha önce eşine rastlanmamış bir an daha yaşandı.

TARAFTARLAR KARLARI TEMİZLEDİ

Zürih-St.Gallen maçında sahanın karlara bürünmesinin ardından maçın iptal olmasını istemeyen Zürih taraftarları karları temizledi. O anlar kısa sürede viral oldu.

MAÇI KONUK TAKIM KAZANDI

Saha zemininin oynanabilir hale gelmesinin ardından başlayan maç, konuk takım St.Gallen'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Tribündeki taraftarların maçın oynanaması için sarf ettiği çaba ise büyük beğeni aldı.

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