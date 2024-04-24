İsviçre'de gülümseten görüntüler: Maçın iptal edileceğini duyan taraftarlar sahaya inip zemini temizledi
Zürih-St.Gallen maçında sahanın karlara bürünmesinin ardından maçın iptal olmasını istemeyen taraftarlar karları temizledi. Maç, konuk takım St.Gallen'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Her geçen gün ilginç olayların meydana geldiği futbolda daha önce eşine rastlanmamış bir an daha yaşandı.
TARAFTARLAR KARLARI TEMİZLEDİ
Zürih-St.Gallen maçında sahanın karlara bürünmesinin ardından maçın iptal olmasını istemeyen Zürih taraftarları karları temizledi. O anlar kısa sürede viral oldu.
MAÇI KONUK TAKIM KAZANDI
Saha zemininin oynanabilir hale gelmesinin ardından başlayan maç, konuk takım St.Gallen'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Tribündeki taraftarların maçın oynanaması için sarf ettiği çaba ise büyük beğeni aldı.