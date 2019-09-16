0553 313 94 23

İsviçre'de FETÖ'cülerin iltica başvurusunda patlama

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaklaşık 2 bin 800 kişinin İsviçre'ye iltica talebinde bulunduğu belirtildi- İsviçre hükümetinin iltica başvurularındaki kabul oranı ise yüzde 62'ye ulaşarak ortalama iltica kabul oranının üzerinde gerçekleşti

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:51
İsviçre'de FETÖ'cülerin iltica başvurusunda patlama

CENEVRE (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaklaşık 2 bin 800 Türk vatandaşının İsviçre'ye iltica talebinde bulunduğu bildirildi.

İsviçre haber ajansının ülkede Almanca yayın yapan NZZ am Sonntag gazetesine dayandırdığı habere göre, Türkiye'de 3 yıl önce yaşanan darbe girişimi sonrası ülkeye iltica başvurusu yapan Türklerin sayısında büyük artış gözlendi.

İsviçre Devlet Göç Sekreteryası'ndan (SEM) alıntı yapan gazete, Ağustos 2016'dan bu yana geçen 3 yıl içinde yaklaşık 2 bin 800 Türk vatandaşının İsviçre'ye iltica başvurusu yaptığını aktardı.

Haberde, daha önceki 3 yılda sadece bin 200 başvuru yapıldığına işaret edilerek, böylelikle son 3 yılda yüzde 130'luk bir artış gerçekleştiğine dikkat çekildi.

- FETÖ'cü olduklarını gizlemediler

SEM Sözcüsü Lukas Rieder ise "Türk sığınmacılardaki bu artış, Türkiye'deki iç gelişmelerin bir sonucudur." değerlendirmesinde bulunarak başvuru yapanların kanlı darbe girişimi sonrası İsviçre'ye kaçan FETÖ üyeleri olduğu imasında bulundu.

Haberde ayrıca, geçen yıl temmuz ayında İsviçre'ye başvuran tüm sığınmacıların menşei ülkeleri listesinde, Türkiye'nin ikinci sıraya yerleştiği ifade edildi.

Türk vatandaşlarının iltica başvurularındaki kabul oranının yüzde 62'ye ulaştığı ve bunun diğer ülkelerden gelen başvuruların kabul edilme oranının ortalamasının üzerinde olduğu kaydedildi.

- FETÖ'cü diplomatlar da iltica başvurusunda bulunmuştu

15 Temmuz darbe girişiminden aylar sonra FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle görevinden uzaklaştırılan, aralarında eski Bern Büyükelçiliği Müsteşarı Volkan Karagöz'ün de olduğu bazı Türk diplomatların, İsviçre'den iltica talebinde bulunduğu belirtilmişti.

İsviçre medyasında yer alan haberlere göre, şubat ayında kamu görevinden uzaklaştırılan Karagöz, İsviçre'ye iltica başvurusu yapmıştı.

Haberlerde, İsviçre Dışişleri Bakanlığının, Karagöz dışında ülkeye iltica için başvuran diğer Türk diplomatların isimlerini açıklamadığı kaydedilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 16:51
  1. FETÖ
  2. iltica
  3. İsviçre

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor'da Ivanildo Fernandes'in sağlık durumu
    1. Trabzonspor'da Ivanildo Fernandes'in..
    2. "Saudi Aramco saldırısı İran..
    3. Manchester United, De Gea'nın..
    4. Bakan Kasapoğlu'ndan Cenk İldem'e tebrik
    5. Adnan Menderes'in idam edilişinin 58...
    6. Kilo verdiren kahve nasıl hazırlanır?..
    7. Bursa'da Ahilik Haftası kutlamaları
    8. Serik’te iki günde iki ayrı yangın
    9. Avrupa Fair Play Birliğinden..
    10. Türk Hava Yolları THY İstanbul uçak..
    11. Serbest piyasada altın fiyatları
    12. Bakan Kasapoğlu’ndan Cenk İldem’e..
    13. Validen o polislere başarı belgesi
    14. Hakkari'de "İlköğretim Haftası" kutlandı
    15. Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçiminde..
    16. Vali Çakacak, kaybolmaya yüz tutmuş..
    17. Trump: “İran’ın saldırıyla bağlantısı..
    18. Haliliye kırsalı yollarına kavuşuyor
    19. Bülent Arınç'ı eleştiren MHP'li başkan..
    20. Odunpazarı Belediyesi tiyatro..
    21. Vali Atik, Ahilik Haftasını kutladı
    22. Kolombiya'da uçak düştü: 7 kişi..
    23. KUFSAD karşı kıyıdan bir dostu..
    24. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı..
    25. SANKO Üniversitesi yeni öğrencilerle..
    26. Düzce’de "şifalı" olarak bilinen su..
    27. Mısırlı iş adamından Sisi karşıtı..
    28. Altın Portakal festivalinden Selma..
    29. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı!
    30. 3 bin yıllık kanal turizme..
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Kanadalı Prof. Peterson feminizmi böyle çökertti!
    Kanadalı Prof. Peterson feminizmi böyle çökertti!
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Para para para…
    Para para para…
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!