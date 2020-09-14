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Aktüel İsviçre'de evlenen çift, Alpler yerine Kazdağları'nda yaşamayı tercih etti
Aktüel

İsviçre'de evlenen çift, Alpler yerine Kazdağları'nda yaşamayı tercih etti

Yeniakit Publisher
2020-09-14 15:39:43 -
İsviçre'de evlenen çift, Alpler yerine Kazdağları'nda yaşamayı tercih etti

ÇANAKKALE (AA) - İsviçre'de evlenen Serkan ile Elena Çelik çifti, gezmeye geldikleri Kazdağları'na hayran kalınca burada çocuklarıyla doğal bir ortamda kendilerine yaşam kurdu.

İsviçre'de doğup burada büyüyen Serkan Çelik, kendisiyle aynı pastanede çalışan Elena Çelik ile hayatını birleştirdi.

Türkiye'ye gezmeye gelen 33 yaşındaki Serkan Çelik ve 29 yaşındaki eşinin yolu, Kazdağları'na düştü. Kazdağları'na ve Menderes Çayı'na aşık olan Çelik çifti, burada yaşamaya karar verdi.

İlk olarak anne ve babasını Türkiye'ye kesin dönüş yaptıran Serkan Çelik, ardından ailesiyle taşınmak için harekete geçti. Yaklaşık 5 yıl önce Kazdağları'nın eteklerinde bulunan Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Mollahasanlar köyünden ev ve 40 dönüm arazi alan çift, çocuklarıyla burada yaşamaya başladı.

Çocukları Aylin İnatta (4) ve Atilla Kaan Çelik (2) ile doğal bir yaşam süren çift; domates, biber, elma ve zeytin gibi ürünlerin yanı sıra bölgeye yabancı olan sebze ve meyveleri de üretmeye karar verdi. Arazilerine, Arjantin'de yetişen tatlı patates ekip bambu ağacı diken Çelik çifti, ayrıca iki eşek besliyor.

Serkan Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsviçre Alpleri'nin soğuğunu, Kazdağları'nın ise havasını sevdiklerini söyledi.

Kazdağları'nın bol oksijene sahip olduğunu belirten Çelik, "İleride keçi yetiştiriciliği yapmayı düşünüyoruz. Çeşitliliği artırarak gelir elde etmeyi de planlıyoruz." dedi.

Elena Çelik ise kendilerine yetecek kadar sebze ve meyve yetiştirdiklerini anlatarak, "Bütün sebze ve meyvelerimiz organik. Hiç ilaç kullanmıyoruz. Giderek geliştiriyoruz. Burada rahat ve mutluyuz. Çocuklarımıza ayakkabı giydiremiyoruz. Doğal yaşamayı çok seviyorlar." diye konuştu.

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