İsviçre'de Afganistan Konferansı yapılacak

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), İsviçre'nin Cenevre kentinde uluslararası toplumun Afgan halkı ve hükümetiyle dayanışmasını gösterecek "Afganistan Konferansı" yapılacağını duyurdu.

BM'den yapılan yazılı açıklamada, 27-28 Kasım'da BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenecek konferansta Afganistan hükümetinin kalkınma ve reformlardaki taahhütlerini yenileyeceği belirtildi.

Açıklamada, konferansta uluslararası toplumun, barış ve refah çabaları kapsamında Afgan halkı ve hükümetiyle dayanışmasını göstereceği vurgulandı.

Konferansın ilk gününde Afganistan'daki kadınlar, özel sektör ve "hareket halindeki insanların" profesyonel eğitimine yönelik açılış konuşmaları ve paneller düzenleneceği aktarılan açıklamada, etkinliklerde gıda güvenliği ve kuraklık dönemlerindeki geçim kaynakları gibi konuların ele alınacağı belirtildi.

Afganistan Konferansı'nın ikinci ve son gününde ise 70'ten fazla ülkeden davet edilen katılımcılarla "Bakanlar Konferansı" yapılacağı kaydedildi.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Afganistan Maliye Bakanı Muhammed Humayun Kaumi ve BM temsilcileri konferansın ardından basın toplantısı yapacak.

Öte yandan, diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da konferansa katılması bekleniyor.