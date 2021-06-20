Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu’nda yer alan Türkiye ilk maçında İtalya, ikinci maçında ise Galler’e 2-0’lık sonuçlarla yenildi. Milli Takım gruptaki son maçında İsviçre ile karşı karşıya geldi. Peki, milli takımın maçı kaç kaç bitti?

İsviçre Türkiye maçı kaç kaç bitti? Milli maç sonucu

İsviçre Türkiye maçı 19.00’da başladı. Maçın 6.dakikasında Seferovic İsviçre'yi 1-0 öne geçirdi. 26. dakikada Shaqiri durumu 2- getirdi. 62.dakikada İrfan Can durumu 2-1'e getirdi. 68. dakikada Shaqiri skoru 3-1'e taşıdı. A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın üçüncü ve son maçında İsviçre'ye 3-1 yenilerek organizasyona veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın 4. dakikasında A Milli Takım gole yaklaştı. Burak Yılmaz'ın indirdiği topa ceza yayı önünde Kaan Ayhan gelişine çok sert vurdu, Sommer köşeye giden meşin yuvarlağı çeldi. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

6. dakikada İsviçre öne geçti. Zuber'in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Seferovic, sol çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

16. dakikada ay-yıldızlı ekip beraberlik golüne yaklaştı. Cengiz Ünder'in sağ kanattan yaptığı ortayı ters tarafta Mert Müldür kontrol etti. Mert, çok sert vurdu, Sommer soluna uzandı ve gole izin vermedi.

26. dakikada İsviçre farkı 2'ye yükseltti. Zuber'in pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Shaqiri, ayak içiyle sert bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 2-0.

Ay-yıldızlı ekip 33. dakikada Mert Müldür ile etkili geldi. Kaleyi cepheden gören pozisyonda topla buluşan Mert Müldür, sert bir şut çıkardı, kaleci Sommer köşeye giden bu topu da kornere çeldi.

43. dakikada milli takım gole çok yaklaştı. Mert Müldür kendi yarı sahasından aldığı topla rakiplerinden bir bir sıyrılıp ceza sahasına girdi. Üçüncü rakibinden de kurtulan Mert'in, köşeye gönderdiği topu Sommer kornere çeldi.