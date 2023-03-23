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Dünya İsviçre Merkez Bankası, bankacılık krizine rağmen faiz oranlarını 50 baz puan artırdı
Dünya

İsviçre Merkez Bankası, bankacılık krizine rağmen faiz oranlarını 50 baz puan artırdı

Yeniakit Publisher
2023-03-23 12:37:00 -
İsviçre Merkez Bankası, bankacılık krizine rağmen faiz oranlarını 50 baz puan artırdı

İsviçre Merkez Bankası (SNB), ülkenin en büyük bankalarından Credit Suisse ile bankacılık sektöründe yaşanan son çalkantılara karşın politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 1,5'e çıkardı.

SNB'den yapılan açıklamada, politika faizinin 50 baz artırılarak yüzde 1'den yüzde 1,5'e çıkarıldığını belirtildi. Böylece analist beklentileri ile uyumlu hareket eden SNB, enflasyon baskısında politika faizini art arda 4. kez artırmış oldu.

Enflasyonist baskıdaki yenilenen artışa karşı koymak için ek parasal sıkılaştırmanın devreye alındığı aktarılan SBN açıklamasında, orta vadede fiyat istikrarını sağlamak için daha fazla faiz artışına işaret edildi. Açıklamada, gerekmesi halinde SNB'nin döviz piyasasına müdahale etmeye devam etme niyetine de yer verildi.

Bu yıl için enflasyon tahminini yüzde 2,6 olarak duyuran SBN, enflasyonun 2024'te yüzde 2’ye gerileyeceği öngörüsünde bulundu.

Bu arada, SNB'nin faiz artırmasının ardından İsviçre frangı genel olarak güçlenirken, İsviçre'nin 2 yıllık tahvil faizi yüzde 1,173 ile bir haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

İsviçre bankası Credit Suisse'teki güven krizi, küresel finans piyasalarında şok dalgaları yaratırken, UBS, 260 milyar dolara varan devlet ve merkez bankası desteğiyle 19 Mart'ta Credit Suisse'i 3 milyar franga satın alacağını duyurmuştu.
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