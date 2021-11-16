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Dünya İşveren işçisine mesai sonrası mail atamayacak
Dünya

İşveren işçisine mesai sonrası mail atamayacak

Avrupa'da dikkat çekici bir karara imza atıldı... Portekiz'de Sosyalist Parti, mesai saatleri dışında çalışanların e-posta göndermesine yasak getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 11:04:00 - 2021-11-16 11:05:04
İşveren işçisine mesai sonrası mail atamayacak

 

Koronavirüs salgınıyla birlikte evden çalışma sisteminin yaygınlaşması ve ev/iş dengesinin birçok kurum ve kuruluşta bozulmasıyla birlikte Portekiz’den dikkat çekici bir karar geldi… Portekiz hükümeti parlamentoya getirilen yeni bir yasa tasarısına onay verdi. Yetkililer çalışanların işten uzaklaşması gerektiğini ve “bağlantıyı koparmak” için bu kararın alındığını açıkladı. Yasa metninde, “İşveren, çok acil bir durum olmadıkça çalışanlarının dinlenme saatleri arasında çalışanlarla iletişime geçmemeli” denildi.

 

 

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