İşveren işçisine mesai sonrası mail atamayacak

Koronavirüs salgınıyla birlikte evden çalışma sisteminin yaygınlaşması ve ev/iş dengesinin birçok kurum ve kuruluşta bozulmasıyla birlikte Portekiz’den dikkat çekici bir karar geldi… Portekiz hükümeti parlamentoya getirilen yeni bir yasa tasarısına onay verdi. Yetkililer çalışanların işten uzaklaşması gerektiğini ve “bağlantıyı koparmak” için bu kararın alındığını açıkladı. Yasa metninde, “İşveren, çok acil bir durum olmadıkça çalışanlarının dinlenme saatleri arasında çalışanlarla iletişime geçmemeli” denildi.