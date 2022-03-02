  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsveç'ten Ukrayna'ya sağlık malzemesi
Dünya

İsveç'ten Ukrayna'ya sağlık malzemesi

İsveç Sosyal İşler Bakanı Lena Hallengren, Ukrayna'ya sağlık malzemesi göndereceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 15:45:00 -
İsveç'ten Ukrayna'ya sağlık malzemesi

Hallengren, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'ya yardım yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Ukrayna'nın zor günler geçirdiğine işaret eden Hallengren, "Bir milyon maske, 10 bin bandaj, 100 bin litre alkol ve koruyucu ekipman en yakın zamanda Ukrayna'ya teslim edilecek." ifadesini kullandı.

Ukrayna'dan hasta ve yaralı almaya da hazır olduklarını vurgulayan Hallengren, tıbbi tahliye olarak adlandırılan Ukrayna'dan hasta getirme olanaklarını da gözden geçirdiklerini kaydetti.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, 27 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısında, hükümetin Ukrayna'ya askeri yardım yapmaya karar verdiğini söylemişti.

Andersson, 5 bin AT4 tanksavar silahı, 5 bin çelik yelek, 5 bin askeri miğfer, 135 bin askere yetecek hazır gıda göndereceklerini ve insani yardım için 50 milyon avro ilave destek vereceklerini açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay