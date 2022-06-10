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Gündem İsveç'ten Türkiye açıklaması
Gündem

İsveç'ten Türkiye açıklaması

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde," İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin Türkiye ile yaptığı müzakerelerde yapıcı ilerleme kaydetmeyi hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-06-10 11:24:00 -
İsveç'ten Türkiye açıklaması

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, İsveç ve Finlandiya NATO üyeliği başvurusunda bulunmuş, Türkiye'nin karşı çıkmasının ardından da üç ülke arasında müzakereler başlamıştı.

İsveç'in NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişareler devam ederken, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'den yeni bir açıklama geldi.

Dışişleri Bakanı Linde bugün yaptığı açıklamasında, "İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin Türkiye ile yaptığı müzakerelerde yapıcı ilerleme kaydetmeyi hedefliyoruz. Başvurumuz NATO'da geniş destek gördü" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Güney Doğulu

Iskandinav ülkeleri önce teröristleri desteklemeyi terkedin, ambargoları kaldırın ve yazılı garanti verin. Niyetinizi böyle gösterin.

Eyüp

Yapıcı ilerleme önce teröristlerin Türkiyeye teslim edilmesiyle başlar. Gerisi sadece hainlik ve aldatmacadır.
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