İsveç'ten tarihî PKK itirafı

TAHSİN HAN

Tükiye’nin terör örgütlerine verdiği destek nedeniyle NATO’ya girişine onay vermediğ İsveç’ten tarihi bir itiraf geldi. İsveç iç güvenlik teşkilatı SEPO’ya göre, terör örgütü olarak kabul edilen PKK, ülkede birçok alanda rahatça faliyet gösteriyor.

İsveç devlet kanalı SVT’deki habere göre SEPO’da terörle mücadeleden sorumlu başkan yardımcısı Susanna Trehörning, Türkiye’nin PKK’dan dolayı NATO vetosunun haklı olduğunu ifade etti. SVT’deki habere göre Türkiye defalarca İsveç’i teröristlere yataklık etmekle eleştirdi ve bu nedenle İsveç’in NATO ittifakına dahil olmadığı belirtildi. SEPO’dan Trehörning, PKK’nın başka bir ülkede veya İsveç’te terör faaliyetlerini desteklemek için çalıştığını belirterek, “Terörizm kışkırtması yapıyorlar, örgüte eleman topluyorlar ve topladıkları paralarla örgüte önemli bir finansman sağlıyorlar. Bunların hepsinden haberdarız. Ancak bu örgütün şuan için İsveç’e zarar verecek bir durumu yok”(!) diye konuştu.

Sempatizan sayısı bilinmiyor

İsveç’teki PKK üyeleri ve sempatizanlarının sayısının tam olarak bilinmediğini ifade eden Trehörning, hangi kişi ve grupların örgüte katıldığını cevaplamadı. Örgütü yaptıkları tehditlerden hareketle takip ettiklerini belirten polis teşkilatı yetkilisi, PKK’nın İsveç’te önemli ölçüde terör finansmanı ile uğraştığını doğruladı. Kanalın, “PKK ne kadar finansman topluyor” sorusuna Trehörning, “Kesin miktarlara girmeyeceğim, ama önemli bir miktar” diyerek örgütün topladığı büyük meblağı gözler önüne serdi.

SVT kanalının, “Bunu durdurmak için ne yapıyorsunuz?” sorusuna ise polis yetkilisi, “Bilgi toplamak, bir bilgi durumu oluşturmak ve uygun olduğunda bu suçları fiilen işleyen aktörleri tespit etmek ve bir tür ceza soruşturması için sürekli çalışıyoruz” ifadeleriyle cevap verdi.

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