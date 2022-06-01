İsveç'ten peş peşe Türkiye açıklaması
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve İsveç Dışişleri Bakanı Peter Hultqvist, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine vetosuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile başkent Stockholm'de görüştü.
Guterres ve Andersson; Avrupa'daki güvenliği, Kovid-19 salgını ve Rusya’nın Ukrayna saldırılarını ele aldıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
"Her türlü sorunu ya da yanlış anlaşılmayı gidereceğiz"
İsveç Başbakanı Andersson, Türkiye'yle yürütülen görüşmelere yönelik bir soruya, "Türkiye ile yakın gelecekte yapıcı görüşmeler yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Türkiye'nin taleplerini ve sorularına yanıtlarımızı doğrudan Türkiye'ye vereceğiz. Her türlü sorunu ya da yanlış anlaşılmayı gidereceğiz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Alman haber kanalı Deutsche Welle'ye (DW) konuşan İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist ise; Türkiye'nin NATO blokajıyla ortaya çıkan sorunu diplomatik yoldan çözmeye çalıştıklarını söyledi.