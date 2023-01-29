İsveç'teki Türkler buluştu

Başkent Stockholm'de yaklaşık 500 kişinin katıldığı programın ev sahipliğini, UID İsveç Bölge Başkanı Özer Eken yaptı.

Yazar Hayati İnanç'ın konuşmacı olarak yer aldığı programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala telefonla katıldı.



Konuşmasına salondakileri selamlayarak başlayan Ala, İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarına dikkati çekti.



İsveç'te yaşayan Türk toplumunun bu tür provokasyonlara gelmemesini isteyen Ala, "Oradaki provokasyonlar bizi yolumuzdan alıkoymaz. Şiddetten uzak, her zaman İsveç ve Türkiye'ye yönelik huzuru benimseyen faaliyetlerde bulunduğunuzu ve bulunmaya devam edeceğinizi bilerek hepinizi sevgiyle selamlıyorum." dedi.

UID Bölge Başkanı Eken de Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın İsveç'te 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde yaptığı Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunu bir kez daha kınadığını söyledi.

Eken, "Burada yaşayan İsveç ve Türk vatandaşları olarak hukuk ve demokrasi kuralları içinde bu nefret kampanyasının önlenmesi için elimizden geleni yapacağız. UID ailesi olarak hiçbir dinin, inancın kutsalına hakaret edilmemesi gerektiğine ve herkesin inanç özgürlüğü içinde yaşaması gerektiğine inanıyoruz. İnşallah bu olaylar son bulurken Müslüman'ı, Hristiyan'ı ve Yahudi'si dostluk içinde yaşarız." diye konuştu.

Yazar İnanç da insanoğlunun abartılacak kadar da bir ömrü olmadığını belirterek, "Ömrü iyi değerlendirmek lazım, dünya hayatı fragmandır, ölümle birlikte insanın esas hayatı başlamaktadır." dedi.

1,5 saat sahnede kalan İnanç, okuduğu şiirlerle alkış aldı.

Programda, İsveç Diyanet Vakfı Din Görevlisi Serdar Bükme Kur'an-ı Kerim okurken, Muhammed Aytaç ve Enes Ünsün de ilahiler seslendirdi.