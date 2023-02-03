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Dünya İsveç'te terör örgütü PKK'ya haraç toplayan şahıs tutuklandı
Dünya

İsveç'te terör örgütü PKK'ya haraç toplayan şahıs tutuklandı

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG'ye şantajla haraç toplayarak finansman sağlayan kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 22:57:00 -
İsveç'te terör örgütü PKK'ya haraç toplayan şahıs tutuklandı

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG için haraç toplayan kişi tutuklandı. İsveç radyosu SR'nin haberine göre, 40 yaşlarında bir kişi, teröre finansman sağlamak, gasp teşebbüsü ve silahlı saldırı suçları işlediği şüphesiyle gözaltına alındı.

Stockholm Bölge Mahkemesi, şüpheliyi, terör örgütü PKK/YPG için para topladığı ve silahlı tehdit suçlarından tutukladı.

Teröre finans sağlıyordu

 

Savcı Hans Ihrman, şüphelinin, terör örgütü PKK/YPG'ye para toplamak için şantaj girişiminde bulunmanın yanı sıra teröre finansman sağlamasının söz konusu olduğunu söyledi.

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