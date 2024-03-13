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Dünya İsveç'te "Ramazanda sigarayı bırak" kampanyası
Dünya

İsveç'te "Ramazanda sigarayı bırak" kampanyası

Yeniakit Publisher
2024-03-13 20:48:00 -
İsveç'te "Ramazanda sigarayı bırak" kampanyası

İsveç'in başkenti Stockholm'de, 6 yıldır devam eden "Ramazanda sigarayı bırak" kampanyası takdir topluyor.

Stockholm Belediyesinin başlattığı kampanyaya, Müslüman dernekler de destek verdi.

Stockholm Belediyesi Suç Önleme Ulusal Konseyi Koordinatörü Anette Peterson, "Ramazan ayı sigaradan kurtulmak için bir fırsat." sloganıyla bastırılan broşürleri camilerde dağıttı.

"Ramazan fırsatını değerlendirerek sigarayı bırakabilirsiniz"

Peterson, kampanya hakkında AA muhabirine yaptığına açıklamada, oruç tutan bir kişinin gün boyunca uzun süre sigara içmediğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Gün boyu, oruç açılana kadar sigara içmediğinizde sigarayı bırakmak için yeni bir aşamaya geçmiş oluyorsunuz. Ramazan boyunca da bu fırsatı değerlendirerek sigarayı tamamen bırakabilirsiniz."

Bu kampanyayı 6 yıldır devam ettirdiklerini aktaran Peterson, "Uzun yıllardır Stockholm Camisi ve Müslüman derneklerle bu kampanyayı her ramazan yeniden başlatıyoruz. Bu kampanya ile ne kadar kişinin sigarayı bıraktığına yönelik elimizde bir istatistik yok. Biz insan sağlığı için bu kampanyayı devam ettirerek, insanların sigarayı bırakması için çalışıyoruz. Ancak Ramazan ayı dolayısıyla Müslümanların sigarayı bırakmasının tam zamanı. Bize destek veren kurumlara da teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
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