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Dünya İsveç'te ilk kadın başbakan seçilen Andersson, 7 saat sonra istifa etti
Dünya

İsveç'te ilk kadın başbakan seçilen Andersson, 7 saat sonra istifa etti

İsveç'te ilk kadın başbakan seçilen Magdalena Andersson, 7 saat sonra istifa ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 20:42:00 -
İsveç'te ilk kadın başbakan seçilen Andersson, 7 saat sonra istifa etti

İsveç'te ilk kadın başbakan seçilen Magdalena Andersson, 7 saat sonra istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson, sabah saatlerinde parlamentoda yapılan oylamada güvenoyu alarak İsveç'in ilk kadın başbakanı seçildi.

Ardından koalisyon hükümetinin ortağı Yeşiller Partisi, sağ partilerin hazırladığı bütçenin meclisten geçirilmesi üzerine hükümetten çekildiğini duyurdu.

Yeşiller Partisinin hükümetten çekilmesinden sonra Başbakan Andersson, istifa ettiğini açıkladı.

Böylece Andersson'un başbakanlığı 7 saat sürdü.

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Per Bolund, yaptığı açıklamada, "Sağ partilerin yaptığı bütçe ile ülkeyi yönetmek istemiyoruz ve bu yüzden hükümetten çekilmeyi seçtik." dedi.

Eski İsveç Başbakanı Stefan Löfven, 4 Kasım'da Sosyal Demokrat Parti liderliğini bıraktığını açıklamış ve yeni hükümet kurması için Maliye Bakanı Magdalena Andersson'u önermişti.

İsveç parlamentosunda bu sabah güvenoyu alan Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson, ülkenin ilk kadın başbakanı olmuştu.

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