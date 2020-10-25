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Aktüel İsveç'te, Ermenistan'ın saldırılarında hayatını kaybeden Azerbaycanlılar anıldı
Aktüel

İsveç'te, Ermenistan'ın saldırılarında hayatını kaybeden Azerbaycanlılar anıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-25 19:32:24 -
İsveç'te, Ermenistan'ın saldırılarında hayatını kaybeden Azerbaycanlılar anıldı

STOCKHOLM (AA) - Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın Gence kentine düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler, İsveç'in başkenti Stockholm'de anıldı.

İsveç'te yaşayan Azerbaycanlılar, Azerbaycan'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde bir anma programı düzenledi.

Törende, Ermenistan'ın saldırılarında hayatını kaybedenlerin fotoğrafları asıldı ve saldırı anına ait görüntüler gösterildi.

Eylemciler, büyükelçiliğin önüne karanfil ve çocuk oyuncakları bıraktı.

Grup adına yapılan açıklamada, Ermenistan'ın "terör saldırıları" kınandı.

Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlar sürerken, Ermenistan sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Ermenistan ordusu geçtiğimiz hafta Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti Gence'ye füze saldırısı gerçekleştirmiş, saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmiş, 52 kişi de yaralanmıştı.

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