İsveç'te dilenmek bile parayla!

3 aylık izin için başvurular internet üzerinden ya da karakollarda bizzat yapılıyor.

Eskilstuna, ülkede bu uygulamayı yapan ilk kent.

Dilenme izni olmadan sokaklara para toplayanların 4000 İsveç kronu (yaklaşık 2300 lira) cezaya çarptırılacağı belirtiliyor.

İngiltere'de yayımlanan The Guardian gazetesine göre, Jimmy Jansson adlı Sosyal Demokrat belediye meclisi üyesi, yaklaşık bir yıllık gecikmenin ardından 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren uygulamanın amacının dilenmeyi bürokratik hale getirip zorlaştırmak olduğunu söyledi.

Jansson yerel medyaya "Nasıl gittiğini göreceğiz. Uygulamanın sosyal hizmetlerde evsiz ya da zor durumdaki diğer insanları yerel makamlarla buluşturmasını umuyoruz" dedi.

"SUÇ ÇETELERİ DİLENCİLERİ HARACA BAĞLAYABİLİR"

Uygulamaya karşı çıkanlar, iznin dilenciliği yasal hale getirdiğini ve çoğunluğu Bulgaristan ve Romanya vatandaşı çingeneler olan bu kişileri riske atabileceğini söylüyor.

Stadsmission adlı yardım örgütünden Tomas Lindroos, suç çetelerinin izin parasını ödeyerek bu kişileri haraca bağlayabileceğine dikkat çekti.

İsveç'te birkaç ay önce bazı kentler Yüksek Mahkeme'nin emsal kararının ardından dilenmeyi topyekun yasaklamıştı.

İsveç yayın kurumu SVT'ye göre hafta sonunda toplam 8 kişi dilencilik yapmak için izin aldı.

Bazı dilencilerin ise izin parasını ödememek için sokaklarda yaban mersini gibi meyveler satmaya başladıkları belirtiliyor.

KAYNAK: BBC TÜRKÇE