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İsveç'te 60 gündür hükümet kurulamıyor

İsveç'te ana muhalefetteki ılımlı Muhafazakar Parti Genel Başkanı Kristersson liderliğinde hükümet kurma girişimi netice vermedi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 16:59
İsveç'te 60 gündür hükümet kurulamıyor

İsveç'te ana muhalefetteki ılımlı Muhafazakar Parti (M) Genel Başkanı Ulf Kristersson liderliğinde hükümet kurma girişimi üçüncü denemede de başarısızlıkla sonuçlandı.

Ülkede 9 Eylül'de yapılan genel ve yerel seçimler sonrası hükümet krizi yaşanıyor. Seçimlerin üzerinden iki ay geçmesine rağmen hala hükümet kurulamadı.

İsveç Başbakanı ve Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Stefan Löfven'in geçen ay hükümet kurma girişiminin başarısızlığından sonra hükümeti kurmak için üçüncü kez girişimde bulunan ana muhalefet partisinin Genel Başkanı Ulf Kristersson, meclisten güvenoyu alamadı.

Ilımlı Muhafazakar Parti ile Hıristiyan Demokrat Partisinin (KD) azınlık hükümetine sol partilerin yanı sıra, sağ ittifakta yer alan muhafazakar Merkez Partisi ve Liberal Parti ''Hayır'' oyu kullandı. Aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi (SD) söz konusu azınlık hükümetini desteklemesine rağmen, 154'e karşı 195 oyla azınlık hükümeti reddedildi.

Azınlık hükümetini desteklemeyeceğini önceden kamuoyuna açıklayan Muhafazakar Merkez Partisi Genel Başkanı Annia Lööf, aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisinin desteklediği hiçbir hükümete güvenoyu vermeyeceklerini belirtti. Lööf, aşırı sağcıların içinde olmadığı bir hükümetin kurulma çalışmalarına ise destek vermeye hazır olacaklarını kaydetti.

Seçimler yenilenebilir

Öte yandan, 9 Eylül'de yapılan genel ve yerel seçimlerde sağ ve sol blokların toplam oy oranları birbirine yakın olması nedeniyle yeni hükümetin kurulması zorlaşırken seçimlerin yenilenmesi ihtimaller arasında bulunuyor.

Son seçimlerde sol blok 144, sağ blok 143 sandalye kazanmış, aşırı sağın ise 62 sandalyesi olmuştu.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 16:59
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