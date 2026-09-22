22 Eylül 2016: Mazhar Gürgen Bayatlı'nın vefatı (Milli Selamet Partisi Kurucularından)

Mazhar Gürgen Bayatlı, 1935 yılında Niğde’nin Bor İlçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu bitirdikten sonra ailesinin isteğiyle, babasının manifatura mağazasında ticarete başladı. 1962 yılında altın ticaretine de başladı ve 1976 yılında işini İstanbul’a naklederek, Kapalıçarşı’da ticarete devam etti. 1983 yılına kadar bu işini geliştirerek sürdürdü ve bu tarihten itibaren tekstil imalat ve ihracatı ile birlikte inşaat işlerine de başladı.



Mili Selamet Partisi kurucularından olan Mazhar Gürgen Bayatlı, uzun yıllar MSP Genel İdare Kurulu üyeliği yaptı. 1979-1982 yılları arasında Yeni Neşriyat A.Ş. Milli Gazete’de yönetim kurulu başkan yardımcılığı yapan Bayatlı, bir yandan da ticaretle uğraşıyordu. Niğde Organize Sanayiinde Baha Tekstilin kurucusu da olan merhum Bayatlı, 2007 yılında TBMM Üstün hizmet ödülü aldı. Ödül öncesi ödüle aday gösterilme nedeni ise şöyle belirtilmişti:







“1 rehabilitasyon merkezi, 1 huzurevi ve 1 öğrenci yurdu yaptırmıştır. Her yıl Ramazan’da 1000 kişiye gıda yardımı yapmakta; ayrıca 250-300 kişiye eğitim ve sağlık yardımında bulunmaktadır.”



Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan, 26 Nisan 1986’da MSP’nin kapatılmasıyla tevdi edilen bir soruyu cevaplarken: “Mazhar Gürgen Bayatlı, herkesin hürmet ve güven duyduğu, son derece dürüst bir kimsedir” övgüsünde bulunmuştu.



Bir dava ve gönül adamı olarak toplumda her zaman örnek gösterilen, Gürgen Bayatlı, 22 Eylül 2016’da tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybetti. Florya Basınköy Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından cenazesi, buradan götürüldüğü Büyükçekmece Mezarlığı’nda toprağa verildi.







Cenaze namazına Başbakan Binali Yıldırım, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul İl Başkanı Birol Aydın, Milli Gazete İmtiyaz Sahibi ve Genel Müdürü Ömer Yüksel Özek, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Eski Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız katıldı.