Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oynanacak! Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini bulacak

Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Kupası'nda 2025-2026 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe ile ikincisi Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürmek için mücadele edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak derbi, saat 20.00'de başlayacak.

Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli ve Kaan Büyükçil hakem üçlüsünün görev yapacağı karşılaşma, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI'NDA İKİNCİ RANDEVU

Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ikinci kez karşılaşacak.

İki takım arasında 24 Eylül 2025'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçta sarı-lacivertli takım, siyah-beyazlıları 85-83 yenerek kupanın sahibi oldu.

FENERBAHÇE, 8 ŞAMPİYONLUK ELDE ETTİ

Sarı-lacivertli ekip, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 8 kez müzesine götürdü.

Fenerbahçe, kupadaki ilk şampiyonluğunu 1990 yılında Galatasaray'ı 95-86 yenerek elde etti.

1991 ve 1994'te de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi olan sarı-lacivertliler, ardından uzun bir süre organizasyonda yer alamadı. 2007'de Anadolu Efes'i 79-77 yenerek 13 yıl sonra yeniden şampiyon olan Fenerbahçe Tarfin, 2013, 2016, 2017 ve 2025'te de kupayı kazandı.

Sarı-lacivertli takım, kupada 11 kez ise ikinci oldu.

BEŞİKTAŞ, BİR KEZ KAZANDI

Siyah-beyazlı takım, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bir kez şampiyonluk yaşadı.

Beşiktaş, 30 Eylül 2012'de oynanan karşılaşmada Anadolu Efes'i 77-75 yenerek kupayı müzesine götürdü.

Siyah-beyazlılar, organizasyonda 1987'de Karşıyaka'ya, 2025'te ise Fenerbahçe'ye mağlup oldu.

ANADOLU EFES, 14 ŞAMPİYONLUKLA ZİRVEDE

Lacivert-beyazlılar, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım konumunda bulunuyor.

Anadolu Efes, 1986, 1992, 1993, 1996, 1998, 2000, 2006, 2009, 2010, 2015, 2018, 2019, 2022 ve 2024'te kupayı müzesine götürdü.

Lacivert-beyazlı takım, 14 şampiyonluğun ilk 9'unu Efes Pilsen, son 5'ini Anadolu Efes adı altında kazandı.

ÜLKERSPOR, ÜST ÜSTE 5 KEZ KAZANAN TEK EKİP

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın 6 kez sahibi olan Ülkerspor, üst üste 5 şampiyonluk yaşayan tek takım olarak dikkati çekiyor.

Ülkerspor, kupada 1995, 2001, 2002, 2003, 2004 ve 2005'te şampiyon oldu.

1985'ten bu yana düzenlenen turnuvada Galatasaray, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom ikişer, Eczacıbaşı, Çukurova ve TOFAŞ ise birer kez mutlu sona ulaştı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI ŞAMPİYONLARI

Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan takımlar ve ikinciler şöyle:

Yıl Şampiyon İkinci

1985 Galatasaray Fenerbahçe

1986 Efes Pilsen Galatasaray

1987 Karşıyaka Beşiktaş

1988 Eczacıbaşı Fenerbahçe

1989 Çukurova Eczacıbaşı

1990 Fenerbahçe Galatasaray

1991 Fenerbahçe TOFAŞ SAS

1992 Efes Pilsen Paşabahçe

1993 Efes Pilsen TOFAŞ SAS

1994 Fenerbahçe Efes Pilsen

1995 Ülkerspor Galatasaray

1996 Efes Pilsen Türk Telekom

1997 Türk Telekom Efes Pilsen

1998 Efes Pilsen Ülkerspor

1999 TOFAŞ Efes Pilsen

2000 Efes Pilsen Ülkerspor

2001 Ülkerspor Efes Pilsen

2002 Ülkerspor Efes Pilsen

2003 Ülkerspor Efes Pilsen

2004 Ülkerspor Efes Pilsen

2005 Ülkerspor Efes Pilsen

2006 Efes Pilsen Alpella

2007 Fenerbahçe Ülker Efes Pilsen

2008 Türk Telekom Fenerbahçe Ülker

2009 Efes Pilsen Fenerbahçe Ülker

2010 Efes Pilsen Fenerbahçe Ülker

2011 Galatasaray Medical Park Fenerbahçe Ülker

2012 Beşiktaş Anadolu Efes

2013 Fenerbahçe Ülker Galatasaray Liv Hospital

2014 Pınar KarşıyakaFenerbahçe Ülker

2015 Anadolu Efes Pınar Karşıyaka

2016 Fenerbahçe Anadolu Efes

2017 Fenerbahçe Doğuş Banvit

2018 Anadolu Efes Fenerbahçe

2019 Anadolu Efes Fenerbahçe

2022 Anadolu Efes Fenerbahçe Beko

2024 Anadolu Efes Fenerbahçe Beko

2025 Fenerbahçe Beko Beşiktaş GAİN

NOT: Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2020 ve 2021 yıllarında Kovid-19 salgını, 2023 senesinde ise Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oynanmadı.