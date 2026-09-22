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Spor Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oynanacak! Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini bulacak
Spor

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oynanacak! Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini bulacak

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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oynanacak! Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini bulacak

Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bu akşam Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, kupayı 8 kez müzesine götürürken, Beşiktaş bir kez şampiyonluk yaşadı. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Kupası'nda 2025-2026 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe ile ikincisi Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürmek için mücadele edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak derbi, saat 20.00'de başlayacak.

Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli ve Kaan Büyükçil hakem üçlüsünün görev yapacağı karşılaşma, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI'NDA İKİNCİ RANDEVU

Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ikinci kez karşılaşacak.

İki takım arasında 24 Eylül 2025'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçta sarı-lacivertli takım, siyah-beyazlıları 85-83 yenerek kupanın sahibi oldu.

FENERBAHÇE, 8 ŞAMPİYONLUK ELDE ETTİ

Sarı-lacivertli ekip, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 8 kez müzesine götürdü.

Fenerbahçe, kupadaki ilk şampiyonluğunu 1990 yılında Galatasaray'ı 95-86 yenerek elde etti.

1991 ve 1994'te de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi olan sarı-lacivertliler, ardından uzun bir süre organizasyonda yer alamadı. 2007'de Anadolu Efes'i 79-77 yenerek 13 yıl sonra yeniden şampiyon olan Fenerbahçe Tarfin, 2013, 2016, 2017 ve 2025'te de kupayı kazandı.

Sarı-lacivertli takım, kupada 11 kez ise ikinci oldu.

BEŞİKTAŞ, BİR KEZ KAZANDI

Siyah-beyazlı takım, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bir kez şampiyonluk yaşadı.

Beşiktaş, 30 Eylül 2012'de oynanan karşılaşmada Anadolu Efes'i 77-75 yenerek kupayı müzesine götürdü.

Siyah-beyazlılar, organizasyonda 1987'de Karşıyaka'ya, 2025'te ise Fenerbahçe'ye mağlup oldu.

ANADOLU EFES, 14 ŞAMPİYONLUKLA ZİRVEDE

Lacivert-beyazlılar, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım konumunda bulunuyor.

Anadolu Efes, 1986, 1992, 1993, 1996, 1998, 2000, 2006, 2009, 2010, 2015, 2018, 2019, 2022 ve 2024'te kupayı müzesine götürdü.

Lacivert-beyazlı takım, 14 şampiyonluğun ilk 9'unu Efes Pilsen, son 5'ini Anadolu Efes adı altında kazandı.

ÜLKERSPOR, ÜST ÜSTE 5 KEZ KAZANAN TEK EKİP

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın 6 kez sahibi olan Ülkerspor, üst üste 5 şampiyonluk yaşayan tek takım olarak dikkati çekiyor.

Ülkerspor, kupada 1995, 2001, 2002, 2003, 2004 ve 2005'te şampiyon oldu.

1985'ten bu yana düzenlenen turnuvada Galatasaray, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom ikişer, Eczacıbaşı, Çukurova ve TOFAŞ ise birer kez mutlu sona ulaştı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI ŞAMPİYONLARI

Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan takımlar ve ikinciler şöyle:

Yıl           Şampiyon            İkinci

1985      Galatasaray        Fenerbahçe

1986      Efes Pilsen          Galatasaray

1987      Karşıyaka             Beşiktaş

1988      Eczacıbaşı            Fenerbahçe

1989      Çukurova            Eczacıbaşı

1990      Fenerbahçe       Galatasaray

1991      Fenerbahçe       TOFAŞ SAS

1992      Efes Pilsen          Paşabahçe

1993      Efes Pilsen          TOFAŞ SAS

1994      Fenerbahçe       Efes Pilsen

1995      Ülkerspor            Galatasaray

1996      Efes Pilsen          Türk Telekom

1997      Türk Telekom    Efes Pilsen

1998      Efes Pilsen          Ülkerspor

1999      TOFAŞ  Efes Pilsen

2000      Efes Pilsen          Ülkerspor

2001      Ülkerspor            Efes Pilsen

2002      Ülkerspor            Efes Pilsen

2003      Ülkerspor            Efes Pilsen

2004      Ülkerspor            Efes Pilsen

2005      Ülkerspor            Efes Pilsen

2006      Efes Pilsen          Alpella

2007      Fenerbahçe Ülker           Efes Pilsen

2008      Türk Telekom    Fenerbahçe Ülker

2009      Efes Pilsen          Fenerbahçe Ülker

2010      Efes Pilsen          Fenerbahçe Ülker

2011      Galatasaray Medical Park             Fenerbahçe Ülker

2012      Beşiktaş               Anadolu Efes

2013      Fenerbahçe Ülker           Galatasaray Liv Hospital

2014      Pınar KarşıyakaFenerbahçe Ülker

2015      Anadolu Efes     Pınar Karşıyaka

2016      Fenerbahçe       Anadolu Efes

2017      Fenerbahçe Doğuş          Banvit

2018      Anadolu Efes     Fenerbahçe

2019      Anadolu Efes     Fenerbahçe

2022      Anadolu Efes     Fenerbahçe Beko

2024      Anadolu Efes     Fenerbahçe Beko

2025      Fenerbahçe Beko            Beşiktaş GAİN

NOT: Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2020 ve 2021 yıllarında Kovid-19 salgını, 2023 senesinde ise Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oynanmadı.

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