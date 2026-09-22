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O meyvenin kabuğu doğal vitamin: 60 katına kadar çıkarıyor! Sonbaharda masaya gelen c vitamini zengini hazine Bir anda gündeme geldi ve Reis okeyi verdi: Trabzonspor'da Gedson Fernandes sesleri 2026 model araçlarla seferlere başlamışlardı: Otobüs firması bir anda kapandı, faaliyetlerini sonlandırdı Özgür Özel’e ‘inan’madı! Güney tarafını seçti Uzmanından dinleyin... 'Boyun kütletme felç yapabilir: 'Doktor bağımsız tedavi yetkisizdir şarlatanlıktır' Taksi ücreti zengin etti! Hesabına gelen parayı görünce gözlerine inanamadı! Çin savaş uçağını düşürdü: Türkiye uçurdu Ne umutlarla gelmişti oysa ki... Leroy Sane'de kritik tarih: 2027 yazı Beşiktaş'ın rüyası gerçek mi oluyor? eşiktaş'ın üç yıldızı için transfer harekatı! Kullanımı 5 katına çıktı: 'Tatlı zehir' sağlığı tehdit ediyor!
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O meyvenin kabuğu doğal vitamin: 60 katına kadar çıkarıyor! Sonbaharda masaya gelen c vitamini zengini hazine

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O meyvenin kabuğu doğal vitamin: 60 katına kadar çıkarıyor! Sonbaharda masaya gelen c vitamini zengini hazine

Sonbaharın gelmesiyle birlikte bağışıklığı korumak için birçok insan C vitaminine yöneldi. Ancak meyveleri soyarken en büyük kaynağını çöpe atıyor olabilirsiniz! Uzmanlar, vitaminsel değerlerin ve C vitamini emilimini 60 katı artıran antioksidanların önemli bir kısmının meyvenin kabuğunda ve altındaki lifli tabakada saklı olduğuna dikkat çekiyor. Peki, hangi meyve nasıl tüketilmeli, kabuktaki gizli en yüksek verim nasıl alınır? İşte sonbahar maslara gelen C vitamini etkisini ikiye katlayacak uzman rehberi…

#1
Foto - O meyvenin kabuğu doğal vitamin: 60 katına kadar çıkarıyor! Sonbaharda masaya gelen c vitamini zengini hazine

Meyvenin kendisi mi yoksa kabuğu mu daha faydalı? Portakal, elma, mandalina ve ayva kabuklarının bilinmeyen faydaları, C vitamini emilimini artıran yöntemler ve meyve kabuklarını değerlendirmenin pratik yolları...

#2
Foto - O meyvenin kabuğu doğal vitamin: 60 katına kadar çıkarıyor! Sonbaharda masaya gelen c vitamini zengini hazine

Meyveyi soymadan önce bir kez daha düşünün! C vitamininin gizli kahramanı kabuğunda saklı çıktı. Narenciyelerin beyaz liflerinden elmanın kabuğuna kadar hastalıklara karşı zırh oluşturan püf noktaları ve mutfakta kabuk değerlendirme yöntemleri... İşte sonbahar sofralarında C vitamini emilimini artıracak, meyvelerin kabuklarındaki gizli şifayı ortaya çıkaracak rehber...

#3
Foto - O meyvenin kabuğu doğal vitamin: 60 katına kadar çıkarıyor! Sonbaharda masaya gelen c vitamini zengini hazine

Birçok meyvede antioksidanların, liflerin ve C vitamininin en yoğun bulunduğu yer, dış etkenlere karşı kendini korumak için ürettiği kabuk ve kabuğun hemen altındaki lifli tabakadır. Flavonoid Deposu: Narenciye grubunun (portakal, mandalina, limon) kabuklarında ve o beyaz lifli iç kısmında bulunan flavonoidler, C vitamininin vücuttaki emilimini 2 ila 3 kat artırır. Aşırı Lif Desteği: Elma, armut ve ayva gibi kışa hazırlık meyvelerinin kabukları, bağırsak sağlığını koruyan pektin açısından zengindir. Hücre Yenileyici Etki: Meyve kabuklarındaki antioksidan yoğunluğu, meyvenin etli kısmına kıyasla çok daha yüksektir.

#4
Foto - O meyvenin kabuğu doğal vitamin: 60 katına kadar çıkarıyor! Sonbaharda masaya gelen c vitamini zengini hazine

1. Narenciye Çayları Hazırlayın: Limon, mandalina ve portakal kabuklarını kurutarak kış çaylarınıza ekleyin. C vitamini ısıya duyarlı olsa da kabuktaki uçucu yağlar solunum yollarını rahatlatır. 2. Beyaz Lifleri Asla Temizlemeyin: Mandalina soyar da üzerindeki beyaz yapıları temizlemek yapılan en büyük hatadır. C vitaminini aktif tutan bioflavonoidler tam olarak burada yer alır. 3. Sirkeli Suyla Pestisit Riskini Azaltın: Kabuklu tüketeceğiniz meyveleri 10-15 dakika karbonatlı veya elma sirkeli suda bekleterek dış yüzeydeki tarım ilacı kalıntılarından arındırın. (Not: Mide hassasiyeti, reflü veya kronik bağırsak rahatsızlığı olan kişilerin sert meyve kabuklarını tüketirken porsiyon kontrolüne dikkat etmesi önerilir.)

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