O meyvenin kabuğu doğal vitamin: 60 katına kadar çıkarıyor! Sonbaharda masaya gelen c vitamini zengini hazine

Birçok meyvede antioksidanların, liflerin ve C vitamininin en yoğun bulunduğu yer, dış etkenlere karşı kendini korumak için ürettiği kabuk ve kabuğun hemen altındaki lifli tabakadır. Flavonoid Deposu: Narenciye grubunun (portakal, mandalina, limon) kabuklarında ve o beyaz lifli iç kısmında bulunan flavonoidler, C vitamininin vücuttaki emilimini 2 ila 3 kat artırır. Aşırı Lif Desteği: Elma, armut ve ayva gibi kışa hazırlık meyvelerinin kabukları, bağırsak sağlığını koruyan pektin açısından zengindir. Hücre Yenileyici Etki: Meyve kabuklarındaki antioksidan yoğunluğu, meyvenin etli kısmına kıyasla çok daha yüksektir.