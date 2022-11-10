İsveçli uzmandan çok konuşulacak sözler: Türkiye haklı

Norveç Savunma Üniversitesi Terör Uzmanı Magnus Ranstorp, "İsveç, teröristler için 30 yıldır bir sığınak olmuştur" değerlendirmesinde bulundu.

Ranstorp, İsveç'in Aftonbladet gazetesine, Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da imzalanan Üçlü Muhtıra'yı değerlendirdi.

30 yıldır terör uzmanı olduğunu belirten Ranstorp, "Bu sürede İsveç, teröristler için bir sığınak olmuştur. Teröristler için kazançlı oldu. Para kazandılar, rahatsız edilmeden işlerini yürüttüler. Türkiye, defalarca İsveç'in topraklarında teröristlerle mücadelesinde net olmasını istedi. Türkiye'nin bu konuda haklılık payı var" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, Avrupa'daki terör faaliyetlerine itiraz etmesini de haklı bulan Ranstorp, Türkiye'nin, İsveç gibi birçok Avrupa ülkesinde terör gruplarının faaliyetlerini şikayet etmede haklı olduğuna dikkati çekti.

Ranstorp, "Terör örgütüne katılımın suç sayılması kanunen İsveç'te zaman alır, önlem almada çok geç kalındı." yorumunu yaptı.