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Dünya İsveç’in ilk kadın başbakanı tarihe geçti
Dünya

İsveç’in ilk kadın başbakanı tarihe geçti

İsveç'te Magdalena Andersson ülkenin ilk kadın başbakanı olarak tarihe geçti.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 12:47:00 -
İsveç’in ilk kadın başbakanı tarihe geçti

İsveç Parlamentosunda güvenoyu alan Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson, ülkenin ilk kadın başbakanı oldu.

Parlamentoda yapılan oylamada, Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller Partisinin oluşturduğu koalisyon hükümeti için 174 milletvekili karşı, 117 milletvekili de lehte oy kullandı.

"Hayır" oyu 175'in altında kaldığı için Andersson başkanlığındaki koalisyon hükümeti, parlamentodan güvenoyu aldı.

Eski Başbakan Löfven, 4 Kasım'da parti liderliğinden istifa etmişti

Sosyal Demokrat Parti liderliğini 4 Kasım'da bırakan eski İsveç Başbakanı Stefan Löfven, yeni hükümet kurması için Maliye Bakanı Magdalena Andersson'u önermişti.

O tarihte Sosyal Demokrat Partinin yeni lideri de Andersson olmuştu.

Andersson, 1967 yılında Uppsala kentinde doğdu. 2009 ile 2012 arasında İsveç Vergi Dairesi Genel Müdürlüğü yapan Andersson, 2014 yılından beri Maliye Bakanlığı görevini yürütüyordu.

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