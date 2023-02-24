  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Binlerce Filistinli, Yahudi devletinin Nablus katliamına karşı sokaklara indi

Son dakika: NATO'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile mutabık kaldık

Bakanlar Malatya'da açıklamalarda bulundu! Kalıcı konutlarda ilk kazma vuruldu

Rusya ile ilgili müthiş iddia! Gündemi alt üst edecek açıklama...

Ekşi Sözlüğün kuyruğuna basıldı Ses ABD'den geldi

Türk SİHA'larına karşı İran İHA'ları başarısız olmuştu! Ne yapacağını şaşıran Rusya bu kez o ülkeden alıyor

Lütfü Savaş canlı yayında Türkiye'yi kandırdı

Asılsız haberlerin merkezindeki yapı: 23 Derece'nin karanlık ilişki ağı!

Tuğçe Kazaz'ın AHBAP sözleri olay: Para toplayıp bunu yapıyorlar

UEFA listeyi güncelledi! İşte Türkiye’nin sırası
Gündem İsveç ve Finlandiya'yı böyle uyardı: Türkiye'nin sesini duymalıyız
Gündem

İsveç ve Finlandiya'yı böyle uyardı: Türkiye'nin sesini duymalıyız

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, NATO üyeliği konusunda İsveç ve Finlandiya'yı uyardı. Orban, "Türkiye'nin kaygısı, İsveç'te Türkiye'ye karşı faaliyet gösteren terör örgütlerinin bulunması. Onlar da bizim müttefikimiz ve seslerini duymalıyız" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 16:00:00 -
İsveç ve Finlandiya'yı böyle uyardı: Türkiye'nin sesini duymalıyız

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı hiç kimsenin kazanamayacağını, bu nedenle bir an önce ateşkese ve daha sonra da barış görüşmelerinin başlanmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'da yaptığı konuşmada, "Rusya, savaşı kazanamaz çünkü Batı, Ukrayna için o kadar çok silah, enerji ve para seferber ediyor ki, böyle bir güce karşı açık bir askeri çatışmayı kazanmak imkansız ama bunun tersi de doğru çünkü nükleer bir güç olan Rusya'nın yenilebileceğini düşünenler yanılıyor." ifadesini kullandı.

Avrupa'nın Ukrayna'ya yaptığı yardımlarda sınır çizmemesinin yanlış olduğunu çünkü her geçen gün daha da savaşa sürüklendiğini savunan Orban, yakında Ukrayna topraklarına barış koruma güçlerinin gönderilmesi teklifinin gündeme gelebileceğini dile getirdi.

Macaristan'ın NATO üyesi ve NATO'nun da bir savunma ittifakı olduğunu kaydeden Orban, NATO üyesi ülkelerin NATO dışında askeri müdahalelere girişebileceğini ama katılmak istemeyen diğer üyelerin buna zorlanamayacağını kaydetti.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini şahsen desteklediğini belirten Orban, partisi Macar Yurttaş Birliğinin (Fidesz) bazı milletvekillerinin ise Macaristan'ın hakkında gerçek dışı iddiaları yaydıkları gerekçesiyle iki ülkeyi desteklemek istemediğini aktardı.

Orban, "Eğer İsveç ve Finlandiya, Macaristan'ın adil olmasını ve NATO üyeliğine katkıda bulunmasını istiyorsa o zaman bu ülkeler de aynı adımları atmalı ve Macaristan hakkında gerçek dışı iddialar yaymamalılar." dedi.

İsveç ile ilgili Türkiye'nin de endişelerinin bulunduğuna ve bunların dikkate alınması gerektiğine işaret eden Orban, "Türkiye'nin kaygısı, İsveç'te Türkiye'ye karşı faaliyet gösteren terör örgütlerinin bulunması. Onlar da bizim müttefikimiz ve seslerini duymalıyız." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23