İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye şamarı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını yakından takip eden iki İskandinav ülkesi İsveç ve Finlandiya, NATO'ya üyelik başvurusu yapacağını duyurmuştu.

Son olarak Finlandiya ve İsveç'in NATO daimi temsilcileri Klaus Korhonen ve Axel Wernhoff, iki ülkenin üyelik başvurularını ittifakın Brüksel'deki merkezinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e iletti.

Diplomatlar, NATO üyesi 30 ülkenin parlamentolarının iki ülkenin üyeliklerini onaylamasının bir yıl sürebileceğini açıklamıştı.

Finlandiya ve İsveç'in başvurularını sundukları gün, NATO büyükelçileri katılım müzakerelerini başlatmak amacıyla Çarşamba günü bir araya geldi, ancak İngiltere merkezli uluslararası yayın kuruluşu Financial Times'ın haberine göre, konuyla ilgili doğrudan bilgisi olan bir kişi, Türkiye'nin başvuruları bloke ettiğini söyledi.

Gazetenin haberinde ABD'nin, Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında konuyla ilgili birkaç gün sürecek yoğun bir diplomasi trafiği için zemin hazırladığı ileri sürüldü.

Başkan Erdoğan uyarmıştı

İki ülkenin teröristlere yönelik desteklerinden ötürü başvurulara tepki gösteren Başkan Erdoğan, "İsveç terör örgütlerinin kuluçka merkezidir. Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık, net bir tavrı söz konusu değil. Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz 'Evet' demeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Bugün, AK Parti Grup Toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, başvurulara ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz yıllarca terörle mücadele etmiş bir NATO müttefiki olarak bu tabloyla hiç karşılaşmadık. Müttefiklerimizden bizim hassasiyetlerimizi anlamalarını, saygı göstermelerini, mümkünse destek vermelerini bekliyoruz... PKK ve DEAŞ'ın sınırlarımıza dayandığı dönemde hava savunma sistemlerinin götürüldüğü günleri unutmadık."

"İsveç'te 30 teröristi istedik, 'Vermeyiz' dediler. Siz teröristleri vermeyeceksiniz, bizden NATO üyeliği isteyeceksiniz. Hem PKK'ya destek verip hem bizden destek istemek olmaz... Bir güvenlik teşkilatını güvenlikten yoksun hale getirmeye biz 'Evet' diyemeyiz."

Türkiye "tamam" demeden üye olamazlar

NATO'nun mevcut 30 üyesinin tamamının Finlandiya ve İsveç'in başvurularını onaylaması gerekiyor, ancak bu süreç ancak savunma ittifakı bir katılım protokolü yayınladıktan ve iki ülkeyi resmi olarak katılmaya davet ettiğinde başlayabilir.

Öte yandan Ankara, NATO üyeliği talebiyle Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanan İsveç ve Finlandiya'dan teröre karşı 'ama'sız, 'fakat'sız mücadele edilmesini ve terör örgütleri arasında ayrım yapılmamasını isteyecek.

Star Gazetesi