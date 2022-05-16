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Dünya İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri için Türkiye'ye küstah blöf!
Dünya

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri için Türkiye'ye küstah blöf!

Kanadalı Senatör Leo Housakos, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini Türkiye'nin veto etmesinin Türkiye'yi ittifaktan atarak çözülmesi gerektiğini savundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 18:41:00 - 2022-05-16 18:46:54
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri için Türkiye'ye küstah blöf!

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine olumsuz baktığını açıklamasının yankıları sürerken, Kanadalı Senatör Leo Housakos'tan tepki çeken bir açıklama geldi.

Resmi Twitter hesabından Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya tutumunu değerlendiren bir haber paylaşan Housakos, Türkiye'nin NATO'dan atılması gerektiğini savundu.

Yunanistan asıllı Kanadalı senatör, "Bu sorun kolayca çözülebilir. Türkiye'yi ve Erdoğan'ı NATO'dan atın. Uluslararası hukukun üstünlüğüne saygı duymayan otokratlar ve hükümetler, en başından itibaren NATO'nun bir parçası olmamalıdır" diye yazdı.

Türkiye düşmanlığıyla biliniyor

Kasım 2018'de Senatör Leo Housakos'un, Kanada parlamentosunda sunduğu sözde "Pontus Soykırımı" önergesi, 32 aleyhte, 16 lehte ve 21 çekimser oyla reddedilmişti.

Leo Housakos, Türkiye aleyhine daha önce yaptığı açıklamalarda "Türkiye, NATO'da güvenilmez bir ortak olduğunu kanıtladı. Kanada'nın Türkiye'ye yaklaşımını işbirliğinden sınırlamaya kaydırması gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

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