İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik tarihi belli oldu
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg 'Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya davet edilmesi kararını burada aldık. Resmi imza dışişleri bakanları ile gelecek salı günü atılacak.' dedi.
İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi ikinci gününde devam ediyor.
İmzalar salı günü atılacak
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg zirveye ilişkin bir kez daha açıklamalarda bulundu.
Stoltenberg Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma protokolünü salı günü imzalayacağını söyledi.