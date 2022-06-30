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Dünya İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik tarihi belli oldu
Dünya

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik tarihi belli oldu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg 'Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya davet edilmesi kararını burada aldık. Resmi imza dışişleri bakanları ile gelecek salı günü atılacak.' dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-30 14:34:00 -
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik tarihi belli oldu

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi ikinci gününde devam ediyor.

İmzalar salı günü atılacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg zirveye ilişkin bir kez daha açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma protokolünü salı günü imzalayacağını söyledi.

5
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Yorumlar

ADİL

hayır önce onlar bir kararları uygulasınlar görelim ondan sonra

KARLIDAĞLAR

oldu bittiye getirecekler; Türkiye'nin birçok isteğini yerine getirmeyecekler sanki.
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
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