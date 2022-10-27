İsveç ve Finlandiya’dan icraat bekliyoruz

R.EKREM ŞAHAN ANKARA

İsveç’in yeni merkez sağ hükümetinin Dışişleri Bakanı Billström, Türkiye ile imzalanan mutabakattaki tüm koşulların yerine getirileceğini söyledi.

Türkiye'nin duruşu net

Konuya ilişkin Akit’e konuşan eski İçişleri Bakanı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, şunları dile getirdi: “Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik konusunda duruşu çok nettir. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzalanan ön mutabakatta şartlarını söyledi. PKK ve FETÖ’ye iki ülkenin destek vermemesini ve sadece lafta değil, fili-hukuki olarakta göstermelerini dile getirdi. Bu durumdan dolayı Türkiye’de farklı tartışmalar oldu. Ön mutabakattan sonra İsveç ve Finlandiya’ya yönelik bu konuda neler yapabileceklerini ve neler yaptıklarına dair belirli bir gözlem süresi var. Son dönemde de iki ülkeden verdiğimiz sözlerin arkasındayız diye demeçler geliyor. Türkiye’yi ziyaret gelip görüşmek için randevuda istiyorlar. Bizlerde bu durumları yakinen takip ediyoruz.

Sonuçlarını göreceğiz

Sadece ön mutabakat imzalamış olduğumuz onlara evet dediğimizin anlamına gelmiyor. Belli bir süreç içerisinde bu iki ülke Türkiye’nin taleplerini somut ve fiili olarak yerine getirmelerini bekliyoruz. Görüyorum ki Türkiye’nin talep ve şartları konusunda iki ülke de kendisini zorluyor. Sonuçlarını ilerde göreceğiz. Hala PKK’nın çaputlarıyla meydanlarda gösteri yapılıyor. Bölücü başının flamalarını taşıyorlar. Türkiye’nin istediği noktaya gelmedikleri takdirde kolay kolay evet diyeceğimizi düşünmesinler.”