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Spor İsveç Polonya'yı devirdi
Spor

İsveç Polonya'yı devirdi

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu 3. ve son maçında İsveç, Polonya'yı 3-2'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 21:15:00 -
İsveç Polonya'yı devirdi

İsveç, Polonya'yı 3-2 mağlup ederek grubu lider tamamladı ve son 16 turuna yükseldi.

İsveç'e galibiyeti getiren golleri, 2. ve 59. dakikalarda Forsbergile 90+4. dakikalarda Claesson kaydetti. Polonya'nın gollerini ise 61. ve 84. dakikalarda Lewandowski attı.

İsveç bu sonuçla puanını 7'ye çıkardı ve grubu lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Polonya ise grubu 1 puanla son sırada tamamladı.

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