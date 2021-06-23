İsveç Polonya'yı devirdi
EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu 3. ve son maçında İsveç, Polonya'yı 3-2'lik skorla yendi.
İsveç, Polonya'yı 3-2 mağlup ederek grubu lider tamamladı ve son 16 turuna yükseldi.
İsveç'e galibiyeti getiren golleri, 2. ve 59. dakikalarda Forsbergile 90+4. dakikalarda Claesson kaydetti. Polonya'nın gollerini ise 61. ve 84. dakikalarda Lewandowski attı.
İsveç bu sonuçla puanını 7'ye çıkardı ve grubu lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Polonya ise grubu 1 puanla son sırada tamamladı.