İsveç PKK kararını duyurdu

İsveç Dışişleri Bakanı Billstrom, terör örgütü YPG ile Stockholm yönetimi arasında 'yakınlık' bulunduğunu kabul ederken PKK'nın Suriye kolu ile araya mesafe koyacaklarını açıkladı. İsveç Başbakanı Kristersson, gelecek hafta Ankara'ya geliyor.

İsveç'te yeni hükümet NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin onayını alabilmek için terör örgütü YPG ile arasına mesafe koyacak. İsveç Radyosu'nda konuşan Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, dış politikada birinci önceliklerinin NATO üyeliği olduğunu ve bunun için gerekli adımları atacaklarını belirtti.

Yakınlığı kabul etti

Billstom "PKK ve bu organizasyonlar (PYD/YPG) arasında Türkiye ile ilişkilerimizi zedeleyecek kadar fazla yakınlık bulunuyor" ifadelerini kullandı.

İsveç, bir diğer terör örgütü DEAŞ'la mücadele konusunda ABD ve bazı NATO ülkeleri ile birlikte Suriye'nin kuzeydoğusunu kontrol eden PYD ve onun askeri kanadı YPG'yi desteklemişti.

PKK hem ABD'nin hem de Avrupa Birliği'nin terörist organizasyonlar listesinde bulunuyor. PYD veya YPG ise, PKK'nın Suriye uzantısı.

Ankara veto etmişti

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası İsveç'in Finlandiya ile birlikte NATO üyeliği başvurusunu Ankara, Oslo'nun PYD/YPG ile ilişkilerini gerekçe göstererek veto etmişti.

Billstrom'um açıklamaları İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un NATO gündemiyle Ankara'ya yapacağı ziyaretten birkaç gün önce geldi.

İki İskandinav ülkenin başvurusu 30 üyeli NATO'nun Macaristan ve Türkiye haricindeki 28 üyesi tarafından onaylandı. İsveç ve Finlandiya Macaristan'ın da itirazlarını geri çekmesinden umutlu olduklarını belirtiyor.

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