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Dünya İsveç Parlamentosu'ndan NATO oylaması
Dünya

İsveç Parlamentosu'ndan NATO oylaması

Yeniakit Publisher
2023-03-22 19:04:00 -
İsveç Parlamentosu'ndan NATO oylaması

İsveç parlamentosu, İsveç’in NATO’ya katılımı 37’ye karşı 269 oyla kabul edildi.

İsveç parlamentosu, İsveç’in NATO’ya katılımını 37’ye karşı 269 oyla onayladı.

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