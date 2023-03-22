İsveç Parlamentosu'ndan NATO oylaması
İsveç parlamentosu, İsveç’in NATO’ya katılımı 37’ye karşı 269 oyla kabul edildi.
İsveç parlamentosu, İsveç’in NATO’ya katılımını 37’ye karşı 269 oyla onayladı.
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İsveç parlamentosu, İsveç’in NATO’ya katılımı 37’ye karşı 269 oyla kabul edildi.
İsveç parlamentosu, İsveç’in NATO’ya katılımını 37’ye karşı 269 oyla onayladı.
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