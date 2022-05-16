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Dünya İsveç parlamentosunda NATO üyeliği tartışması
Dünya

İsveç parlamentosunda NATO üyeliği tartışması

İsveç'in NATO üyeliğine başvurusu parlamentoda tartışılıyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 15:58:00 -
İsveç parlamentosunda NATO üyeliği tartışması

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, parlamentoda yaptığı konuşmada, NATO üyeliğine başvurmanın, ülkenin güvenlik politikasında tarihi bir değişikliğe işaret ettiğini bildirdi.

Andersson, İsveç'in, NATO üyeliği ile edinilecek resmi güvenlik garantilerine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Ülkesinin komşu Finlandiya ile hareket ettiğini kaydeden Andersson, "İsveç en iyi NATO içinde korunur. Ne yazık ki yakın gelecekte bu yaklaşımın (Rusya'nın eylemleri) tersine çevrileceğine inanmak için bir nedenimiz yok." ifadelerini kullandı.

Çoğu üyesinin NATO'ya katılımı desteklediği İsveç parlamentosundaki tartışmanın formaliteden ileri gitmemesine ve sağ partilerin de desteği ile İsveç'in NATO üyeliğine başvurusuna kesin gözüyle bakılıyor.

İsveç'teki 8 siyasi partiden yalnızca ikisinin NATO üyeliğine karşı olduğu biliniyor.

Parlamentodaki tartışmanın ardından İsveç ve Finlandiya'nın en geç 18 Mayıs'a kadar NATO'ya üyelik için başvuru yapması bekleniyor.

İsveç'te iktidarda bulunan Sosyal Demokrat Parti yönetiminin dünkü toplantısından NATO'ya üyelik başvurusu yapılması kararı çıkmıştı.

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