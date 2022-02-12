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Gündem İsveç ekonomisi enerji fiyatlarının yüksekliğine yenildi
Gündem

İsveç ekonomisi enerji fiyatlarının yüksekliğine yenildi

Tüm dünyada yaşanan enerji fiyatlarının yüksekliği İsveçi de vurdu. Enerji fiyatlarının artması ile birlikte yıllık enflasyon ocak ayında yüzde 4,1 yükselerek, 30 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 14:20:00 -
İsveç ekonomisi enerji fiyatlarının yüksekliğine yenildi

İsveç resmi haber ajansı TT'nin haberine göre, enflasyonun artmasındaki temel sebep petrol fiyatlarının artması.

TT'de, 11 Şubat'ta bir litre 95 oktan benzinin fiyatının İsveç tarihinde ilk kez 21,57 krona (Yaklaşık 2,30 avro) yükseldiği belirtilirken, Avrupa'nın en pahalı benzininin İsveç'te kullanılmaya başlandığı kaydedildi.

Haberde bir litre dizel yakıtın fiyatının da 19,24 kronuna (Yaklaşık 2,5 avro) ulaştığı kaydedildi.

İsveç Gıda Federasyon Ekonomi Başkanı Carl Eckerda, devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, tahıllar, mısır yağları gibi dikkati çeken hemen hemen tüm gıda ham maddelerinin fiyatlarının keskin bir şekilde arttığını söyledi.

Eckerda,''Dünya tarihinde gıda maddelerinde böyle bir artış daha önce hiç yaşanmadı. Özellikle enerji ve petrol fiyatlarının yüksekliği ham madde ve lojistik fiyatlarında artışı tetikliyor. Bu da gıda malzemelerini direkt etkiliyor. Bu durum aynı zamanda insanların cüzdanından daha fazla para çıkması demek." ifadelerini kullandı.

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