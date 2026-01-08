İsveç Dışişleri Bakanı’ndan Trump ve ABD’ye Venezuela isyanı Böyle bir dünyada yaşamak istemiyorum
İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, İsveç Radyosu'na ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesini değerlendirdi. Stenergard, "Büyük güçlerin istediği gibi davrandığı bir dünyada yaşamak istemiyorum. İsveç'in de böyle kritik aşamalarda uluslararası hukuku savunması son derece önemli." dedi.
İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, büyük güçlerin istediği gibi hareket ettiği bir dünya düzenine karşı olduğunu belirtti.
Stenergard, ülkede yayın yapan İsveç Radyosu'na ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a ilişkin söylemlerini değerlendirdi.
ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinin uluslararası hukuka uygun olmadığını vurgulayan Stenergard, Washington yönetiminin Grönland'a yönelik tutumunun da endişe verici olduğunu dile getirdi.
Stenergard, "Büyük güçlerin istediği gibi davrandığı bir dünyada yaşamak istemiyorum. İsveç'in de böyle kritik aşamalarda uluslararası hukuku savunması son derece önemli." dedi.
Dünya
Fransa'dan Trump'ın Grönland planına sert tepki: "Louisiana'yı alıp sattığımız dönemde değiliz!"