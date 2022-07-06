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Dünya İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den PKK propagandasına sert tepki
Dünya

İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den PKK propagandasına sert tepki

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, 'Almedalen Politika Forumu'nda terör örgüt PKK'yı simgeleyen paçavraları açıp propagandasını yapan Sol Partiye sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-06 02:49:00 -
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den PKK propagandasına sert tepki

Linde, Twitter hesabından Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson'u da etkileyerek, ''Bu kesinlikle kabul edilemez, PKK, 1984 yılında Olof Palme hükümeti tarafından terörist örgüt ilan edilen ve birçok masumun canına kıyarak vicdanları yaralayan bir örgüttür. Sol parti PKK eylemini derhal bırakmalıdır.'' ifadelerini kullandı.

Aynı ifadeleri Twitter hesabından Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson da kullanarak Sol Parti'yi uyardı.

İsveç'in Gotland Adası'nda Almedalen Politika Forumunda Sol Parti milletvekilleri Daniel Riazat, Momodou Malcolm Jallow ve Lorena Delgado Varas, terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavralarını açarak, PKK'nın terör örgütü olmadığını yönünde propaganda yapmıştı.

Enes Kanter'e İsveç Meclisi'ni gezdirdi

Öte yandan, YPG/PKK destekçisi Sol Parti Milletvekili Daniel Riazat, haziranda terör örgütü FETÖ destekçilerinden Enes Kanter'e İsveç Meclisi'ni gezdirerek ve İsveç'in NATO üyeliğine başvurmaması için kulis yapmıştı.

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