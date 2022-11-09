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Dünya İsveç bu sözlerle çalkalanıyor! PKK yanlısı vekilden olay "Erdoğan" sözleri
Dünya

İsveç bu sözlerle çalkalanıyor! PKK yanlısı vekilden olay "Erdoğan" sözleri

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Ankara ziyareti ülkeyi karıştırdı. İsveç'te yeni hükümetin terör örgütü PKK/YPG ile arasına mesafe koyacağına yönelik açıklamaları Türkiye'ye iadesi istenen İsveçli eski vekil Emine Kakabaveh'i rahatsız etti. PKK yanlısı vekil "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında diz çöktük" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-09 17:18:00 -
İsveç bu sözlerle çalkalanıyor! PKK yanlısı vekilden olay "Erdoğan" sözleri

İsveç, PKK yanlısı eski vekil Amineh Kakabaveh'in açıklamaları ile çalkalanıyor. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Ankara ziyareti ve yeni hükümetin terör örgütü PKK/YPG ile arasına mesafe koyacağına yönelik açıklamaları Kakabaveh'i rahatsız etti.

"İsveç vatandaşı olmaktan utanıyorum"

Türkiye'ye iadesi istenen İsveçli vekil, Aftonbladet gazetesine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında diz çöktük."

Kakabaveh, İsveç vatandaşı olmaktan utandığını da sözlerine ekledi.

Milletvekili seçilememişti

İsveç'te 2018 seçimlerinde Sol Parti'den milletvekili olarak parlamentoya giren Kakabeveh 2022'de aday olmamıştı.

 

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