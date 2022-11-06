İsveç Başbakanı Ulf Kristersson 7-8 Kasım'da Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek

İsveç Başbakanı Kristersson, 7-8 Kasım'da Türkiye'ye gelecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 8 Kasım Salı günü Ankara'da yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye-İsveç ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 7-8 Kasım 2022 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. 8 Kasım, Salı günü Ankara’da yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye-İsveç ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecektir. Stratejik Ortağımız İsveç’le ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, NATO Madrid Zirvesi marjında imzalanan Üçlü Muhtıra temelinde İsveç’in NATO’ya üyelik başvurusu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir” denildi.

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GÜNDEM NATO ÜYELİĞİ

Görüşmelerde ayrıca, stratejik ortak İsveç ile NATO Madrid Zirvesi marjında imzalanan Üçlü Muhtıra temelinde, İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Ulf Kristersson kimdir?

Ulf Hjalmar Ed Kristersson 2017'den beri Muhalefet Lideri ve Ilımlı Birlik Partisi Lideri olarak görev yapan İsveçli bir politikacı ve İsveç'in başbakanı. 2014'ten beri Södermanland bölgesinden Riksdag üyesidir ve daha önce 1991'den 2000'e kadar Stockholm bölgesini temsil etmiştir. (Vikipedi)

Doğum tarihi: 29 Aralık 1963 (58 yıl yaşında), İsveç

Partisi: Ilımlı Birlik Partisi

Boy: 1,69 m

Eğitim: Uppsala Üniversitesi

Eşi: Birgitta Ed (e. 1991)

Çocukları: Siri Kristersson