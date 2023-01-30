İsveç Adalet Bakanı Strömmer, Türkiye sorusunu duyunca kıvırdı

İsveç'in Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığını bu ayın başı devralmasının ardından İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, AB Konseyi adına Avrupa Parlamentosu (AP) Sivil Haklar, Adalet ve İçişleri Komitesi’nde AP üyelerine hitap etti. AB ülkeleri için yetki alanında yapmayı planladığı öncelikleri açıklayan Strömmer, Ukrayna makamları ile adalet işbirliğine önem verileceğini ve AB ülkeleri arasında organize suçlar ve suç döküm bilgilerinin daha aktif bir şekilde paylaşılmasını hedeflediklerini söyledi.

Uyuşturucu ile mücadele ajansı kurulacak

Üye ülkelerin AB tarafından konulan prensiplere saygı göstermesinin ahlaki bir sorumluluk olduğunu söyleyen Strömmer, AB ülkelerine öncelikli olarak uyuşturucu ile mücadele konusunda yeni ve özel bir ajansın kurulmasını hedeflediklerini ve AP’nin desteklemesi halinde bu ajansın 2024 yılında faaliyete geçmesini planladıklarını söyledi. Yargı alanında daha fazla işbirliği çağrısı yapan Strömmer, yargı alanında işbirliğinin dijitalleşmesi ve özellikle ülkelerin elindeki suç dökümlerinin paylaşılmasını sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Aşırılık ve ırkçılıkla mücadele

Strömmer, aşırılık ve ırkçılıkla mücadele konularının da AB vatandaşlarının güvenliği için çok önemli olduğunu ve ırkçılıkla mücadelenin öncelikleri arasında yer aldığını söyledi. Çocuk istismarı konusuna da değinen Strömmer, cinsel saldırı ve suçlarla mücadele, kadına karşı şiddet gibi konularda AB dönem başkanlığı sürecinde AP’nin kendilerine destek vermesi halinde başarılı olacaklarını ifade etti. Ülkesinde radikalleşmenin arttığını ve bunun demokrasi için bir tehlike olduğunu aktaran Strömmer, bu konuyla ilgili de AB çapında bir mücadele planladıklarını söyledi.

AP üyelerinden sert eleştiri

AP Komitesinde adalet alanında aşırı oluşumlar ve ırkçılıkla mücadelenin öncelikleri olduğunu söyleyen Strömmer, AP üyeleri tarafından sert bir şekilde eleştirildi. İsveç’te yükselen aşırı sağcı ve ırkçı kitlelerin siyasi hayatı daha fazla etkilediğini söyleyen AP üyeleri, İsveçli Bakanı ırkçı siyasete karşı etkisiz olmakla suçlayarak, aşırı sağcıların göç politikasına etki etme iddialarına tepki gösterdi. AP üyelerinin eleştirilerine karşı kendini savunmaya çalışan Strömmer, kendisinin en baştan bu yana AB üyeliğini savunan bir kişi olduğunu ve Nazi politikalarını savunmalarının asla söz konusu olmadığını açıkladı.

Türkiye sorusunu cevaplamaktan kaçındı

NATO’ya üye olmak üzere adaylık süreci devam eden İsveç hakkında İHA muhabiri tarafından Strömmer’e, “Türkiye ile yapılan mutabakata uyacak mısınız” sorusunu cevaplamaktan kaçındı. Yardımcısının bu konuda yorum yapacağını söyleyerek uzaklaşan Strömmer’in yardımcısı ise, "Zamanımız yetersiz" diyerek soruyu cevapsız bıraktı.