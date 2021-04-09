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Eğitim İSÜ’den anlamlı etkinlik
Eğitim

İSÜ’den anlamlı etkinlik

İstinye Üniversitesi (İSÜ), ‘Medya ve Toplum-Pandemi Sarmalı’ sempozyumuna imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 12:18:00 -
İSÜ’den anlamlı etkinlik

Farklı üniversitelerden alanında uzman akademisyenlerin ve medyanın önemli isimlerinin konuk olduğu etkinlikte sağlık iletişimi, medya endüstrisi, toplum ile gelecek konusu ele alınıyor. Panelin ilk oturumunda pandemi sarmalında değişen iletişim biçimleri tartışıldı. İstinye Üniversitesi’nden Nezih Erdoğan’ın moderatörlüğünü üstlendiği panelde ünlü akademisyenlerden Aslı Tunç, Deniz Yengin, Erkan Saka ve Ümit Ataberk söz aldı. İstinye Üniversitesi’nden Doç. Dr. Aybike Serttaş’ın moderatör olduğu günün son panelinde ise ‘pandemi sarmalında medya endüstrisi’ konuşuldu.

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