İSTÜN Öğretim ve Araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ilanda isimleri belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33.Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacak.

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1- Başvuru Formu (Başvuru formuna web sayfası-duyurular-ilan metninin içerisinden ulaşılabilir.)

2- Kimlik Fotokopisi,

3- YÖK Formatlı Özgeçmiş,

4- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge ya da e-Devletten alınan öğrenim belgesi)

5- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

6- Lisans Transkripti (Onaylı)

7- Öğrenci Durumunu Gösterir Belge (Öğrenci Belgesi)

8- ALES Belgesi

9- Yabancı Dil Belgesi

10- 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

11- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

12- İlan özel şatında tecrübe istenen kadro başvuruları için, tecrübe durumunu gösteren resmi belge,

13- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)

14- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden) Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren

15 gündür. Müracaatlar şahsen veya kargo yoluyla, aşağıda belirtilen adrese yapılacaktır.

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

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