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Gündem

İstisna bir sonuç bekliyorsanız, müstesna koşullarda çalışmak zorundasınız

Yeniakit Publisher
2024-05-01 08:09:00 -

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar Kızılelma'nın geliştirme yolculuğunu anlatan "Hedef Kızılelma" belgeselinden kısa bir görüntü paylaştı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar Kızılelma'nın geliştirilme aşamaları ve Baykar'ın insansız hava aracı geliştirme yolculuğunu anlatan "Hedef Kızılelma" belgeselinden kısa bir görüntü yayınladı.

Savunma sanayiinde herkesin benzer teknolojiler geliştirdiğine vurgu yapan Bayraktar daha üstün teknoloji üretmek için yapılması gerekenleri şu ifadelerle özetledi:

"Herkes gibi olup farklı sonuçlar nasıl bekleyebiliriz ki?

Hepimiz aynıyız aşağı yukarı değil mi?

İstisna bir sonuç bekliyorsanız, müstesna koşullarda çalışmak zorundasınız."
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Yorumlar

Putsavae

Maalsef devletin kurumları baykar ile aynı övgü ve ilgiyi alamıyor.
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