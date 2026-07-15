  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! Bunların idam edin! İstanbul'da mide bulandıran skandal Savcı hepsine tutuklama istedi! Çankaya Belediye Başkanı Güner ile 30 şüpheli adliyede! Pasifik Ateş Çemberi’nde korkutan sarsıntı! 6,2 büyüklüğünde deprem ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı Ak Parti’li Yüce’nin ‘Allah’ın rızasına uygun kıyafet’ çağrısına Dilipak’tan destek: İçlerindekini dışa vuruyorlar! Önce içlerinin temizlenmesi gerek! Mecliste kabul edildi: İşte yeni en düşük emekli aylığı... AHBAP soruşturmasında yeni detaylar! Baş döndüren devir trafiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: FETÖ ile mücadelede asla geri adım yok! Zekai Aksakallı, kahraman şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti
Aktüel Zirve tırmanışı kabusa döndü! Cennet Cehennem Vadisi’nde dağcı kayboldu
Aktüel

Zirve tırmanışı kabusa döndü! Cennet Cehennem Vadisi’nde dağcı kayboldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Zirve tırmanışı kabusa döndü! Cennet Cehennem Vadisi’nde dağcı kayboldu

Hakkari’de Cennet Cehennem Vadisi’ndeki Bala Süpha Dürek Zirvesi’ne tırmanan 2 dağcıdan biri geri dönerken, diğerinden haber alınamadı. Bölgede jandarma ve AFAD ekipleri arama-kurtarma çalışması başlattı.

Hakkari’de Bala Süpha Dürek Zirvesi’ne çıkan iki dağcıdan biri geri döndü, diğerinden haber alınamıyor.

 

Edinilen bilgilere göre, Bursa'dan Hakkâri'ye gelen iki dağcı, Cilo-Sat Dağları'nda yer alan Cennet Cehennem Vadisi'ndeki Bala Süpha Dürek Zirvesi'ne tırmanış gerçekleştirdi. Tırmanışın ardından dağcılardan biri güvenli şekilde geri dönerken, diğerinden ise haber alınamadı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayıp olduğu değerlendirilen dağcıya ulaşabilmek için zorlu arazi şartlarında geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlattı.

 

AFAD yetkilileri, Bursa'dan gelen iki dağcıdan birinin güvenli şekilde geri döndüğünü, diğer dağcıya ise henüz ulaşılamadığını belirterek, arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti.

MSB, Aladağlar'da mahsur kalan dağcının kurtarılma anlarını paylaştı
MSB, Aladağlar'da mahsur kalan dağcının kurtarılma anlarını paylaştı

Aktüel

MSB, Aladağlar'da mahsur kalan dağcının kurtarılma anlarını paylaştı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23