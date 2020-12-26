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Gündem İstismarı var mezarı yok!
Gündem

İstismarı var mezarı yok!

CHP ve laikçi azınlık tarafından her yıl istismar edilen Mustafa Fehmi Kubilay ve bekçiler Hasan ve Şevki beylerin mezarlarının, CHP’nin imar rantına kurban gittiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 09:06:00 -
İstismarı var mezarı yok!

 Yeni Akit  Ankara 

23 Aralık 1930 Salı günü, İzmir’in Menemen ilçesinde uyuşturucu müptelası Giritli Mehmet ve beş arkadaşının karıştığı kumpasa müdahale ederken acımasızca katledilen yedek subay Fehmi Kubilay ve beraberindeki iki bekçinin mezarlarının bulunduğu alanın CHP yönetimi tarafından imara açıldığı belirlendi.

Kubilay’ın anısına büyük saygısızlık

Cumhuriyet döneminin meşum hadiseleri arasında yer alan kanlı Menemen provokasyonunun kurbanı yedek subay Fehmi Kubilay ve iki bekçinin mezarları, dönemin CHP yönetimi tarafından adeta yok edilmiş. Provokasyona müdahale ederken yaşamını yitiren Kubilay ve silah arkadaşlarını mezarlarının bulunduğu alan, CHP yönetimi tarafından toplu konut alanı ilan edilmiş. Sonuçları itibariyle Müslümanların hedef alındığı provokasyonu engellemek isterken canından olan Kubilay’ın mezarına bile saygısı olmayan CHP büyük bir skandala imza atıyor. Kubilay’ın ve iki bekçinin yattığı alanı toplu konut yapılması içi imara açan CHP, mezarların yok olmasına neden oldu. Toplu konut yapılan bölgenin üzerinden daha sonra yol geçerken, mezarlar adeta kayboldu.

İstismardan vazgeçmiyorlar

 Her fırsatta Kubilay’ın ismini istismar eden CHP’nin mevcut Genel Başkanı Kemal Kılıçdoğlu ise geçtiğimiz yıllarda ilginç bir ziyaret gerçekleştirmişti. Kılıçdaroğlu’nun Kubilay’ın mezarını ziyaret ettiği ve dua okuduğu ajanslara düşmüştü. Provokasyonu engellemek isteyen Kubilay ve arkadaşlarının mezarları CHP tarafından yok edilmişken, Kılıçdaroğlu’nun kimin kabri başında dua okuduğu ise merak konusu oldu.


Yeni Akit Gazetesi
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