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Ekonomi İstinye Üniversitesi 11 Araştırma Görevlisi alacağını açıkladı
Ekonomi

İstinye Üniversitesi 11 Araştırma Görevlisi alacağını açıkladı

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 11 Araştırma Görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 13:49:00 -
İstinye Üniversitesi 11 Araştırma Görevlisi alacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33.maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacak.

İlk Başvuru Tarihi : 22.04.2021
Son Başvuru Tarihi : 06.05.2021
Ön Değerlendirme Tarihi : 12.05.2021
Giriş Sınav Giriş Tarihi : 18.05.2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 24.05.2021

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