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İstinat duvarının evinin üzerine çöktüğü korku dolu anları anlattı

Sakarya’da yağan şiddetli yağmur sırasında istinat duvarının çökmesiyle evi hasar gören Fatma Sulak,”Ağustos depreminin döneminin o gecesi oldu zaten sanki deprem yaşıyormuş gibi oldu.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:03
İstinat duvarının evinin üzerine çöktüğü korku dolu anları anlattı

Sakarya’da yağan şiddetli yağmur sırasında istinat duvarının çökmesiyle evi hasar gören Fatma Sulak,”Ağustos depreminin döneminin o gecesi oldu zaten sanki deprem yaşıyormuş gibi oldu. Duvarın yıkılma sarsıntısıyla baya bir korku yaşattı bize“ dedi.


Sakarya’da 2 gün önce öğle saatlerinde şiddetini arttıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken vatandaşlar da yağmura hazırlıksız yakalanmıştı. Şiddetli yağış sırasında yağmur sularına dayanamayan şehrin belirli bölgelerindeki istinat duvarları çöktü. Sakarya’nın Adapazarı’na bağlı Karaman Mahallesinde ada 1476’da bulunan bir sitenin istinat duvarı ise evin üzerine çöktü. İstinat duvarının evin üzerine çökmesi esnasında ailesinin bir kısmıyla evin mutfak bölümünde yemek yediklerini ve kızlarının ise o esnada odasında olduğunu belirten Fatma Sulak, kızının çığlıklarıyla panik olduğu korku dolu anları anlattı. İstinat duvarının yıkıldığı esnada odada bulunan ve yatakta yatan genç kızın yaralanmaması aileyi sevindirirken evin arka balkon kısmında ise büyük çapta hasar meydana geldi. Olay sonrasında ilgili ekipleri eve gelerek hasar tespit çalışması gerçekleştirdi.


Öte yandan şehrin diğer ucunda bulunan Serdivan ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesinde bir sitenin otopark kısmında bulunan istinat duvarı çöktü.



Korkudan hala odasına giremiyor


Kızının bulunduğu odaya, yıkılan duvarın parçaları gelen ve kızının hala daha yaşadığı korkudan dolayı odasına giremediğini belirten Fatma Sulak, “O akşam 17 Ağustos deprem gecesinin yıl dönümüydü biz eşimle mutfakta yemek yiyorduk, kızım da kendi odasında yatağında yatıyordu. O anda bir ses geldi zaten benim kızımın çığlığı o kadar korkuttu ki kesin dedim bir şey oldu, arka odaya koşup bakmamızla beraber duvar olduğu gibi bizim eve doğru yıkılmış, arka duvarı da yıkarak parçalar odaya saçıldı. Kızım o anda şok geçirmiş ne oldu diye sorduğumda anne çok korktum diyerek titriyordu o anda yerinden kaldıramadık. Baya kendimizde şoka girdik. Kızımın canına bir şey olmadı Allah’a şükür, ama onun bağırış ve çağırış sesleri duvarın yıkılma sesi ile birlikte ayrı bir korkunç, ama kızımın bağırması bizi daha da korkuttu. Olayın yaşandığı gece evde kalmadı babaannesiyle birlikte çarşıda bulunan yengesine gitti. Ertesi gün olay bittikten sonra geldiler ve o korkudan dolayı hala daha odasına girip yatmıyor. Salonda yatıyor ve hala daha 3’üncü katta arkadaşının yanında, korkudan odasına bile girmiyor. 17 Ağustos depreminin döneminin o gecesi oldu zaten sanki deprem yaşıyormuş gibi oldu. Duvarın yıkılma sarsıntısıyla baya bir korku yaşattı bize” dedi.



Yetkililer incelemelerde bulunarak hasar tespiti yapıldı


Yetkililerin eve gelerek incelemelerde bulunduğunu aktaran Sulak, “O akşam hemen itfaiye ekipleri geldi. Daha sonrasında belediye başkanımız ve bütün yetkili ekipler geldi. Valilikten hasar tespit için geldiler, burada kötü durum. Gereken neyse yapacaklarını yetkililerin kendileri söyledi. Mağduriyetimizde belli zaten yani şuanda buranın bir düzene girmesi lazım” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:03
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