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Yerel İstinat duvarına çarptı: 1 yaralı
Yerel

İstinat duvarına çarptı: 1 yaralı

Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç istinat duvarına çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 16:16:00 -
İstinat duvarına çarptı: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Malkara-Keşan karayolu üzeri ilçe çıkışında meydana geldi. 59 FF 502 plakalı otomobil sürücüsü 73 yaşındaki Hikmet D. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü Hikmet D. (73) ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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