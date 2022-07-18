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Yerel İstinat duvarı saniyeler içerisinde çöktü! O anlar anbean kamerada
Yerel

İstinat duvarı saniyeler içerisinde çöktü! O anlar anbean kamerada

Ordu’nun Perşembe ilçesinde meydana gelen heyelanda istinat duvarı çöktü. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-18 22:58:00 - 2022-07-18 23:00:03

Ordu’nun Perşembe ilçesinde meydana gelen heyelanda istinat duvarı çöktü. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Dün gece Ordu genelinde etkili olan sağanak sonucu bazı noktalarda heyelan, sel ve taşkınlar meydana geldi. Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi’nde de meydana gelen heyelanda yolun istinat duvarı çöktü.

O anlar kameraya yansıdı

Duvarın saniyeler içerisinde çökmesi bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

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