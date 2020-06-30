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Yaşam

İstilacı tırtıllara karşı büyük tuzak

Sivas’ın Zara ilçesinde görülen tırtıl istilası üzerine başlatılan mücadele kapsamında Türkiye’de ilk defa “Sahra’’ adı verilen ışıklı tuzak kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 10:03:00 -
İstilacı tırtıllara karşı büyük tuzak

Geçtiğimiz günlerde Sivas’ın Zara ilçesinde bazı köylerde tırtıl istilası görülmüştü. Altın kelebek olarak adlandırılan bu tırtıllar bölgede tedirginliği neden oldu. Bu kapsamda tırtıl istilasını önlemek amacıyla Sivas Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Zara, İmranlı ve Divriği Orman İşletme Şefliklerince mücadele başlatıldı. Kardere, Bolucan, Çaylıca, Aşağımescit ve Taşgöze köylerinde bulunan ağaçlara 700 kuş yuvası asıldı.

Öte yandan Meşe ağaçlarına zarar veren Altın Kelebek zararlısı ile mücadelede 11 adet ışıklı tuzak kuruldu. “Sahra’’ adı verilen ışıklı tuzak yöntemi Türkiye’de ilk defa Sivas Orman İşletme Müdürlüğü tarafından uygulandı. Işıklı tuzaklar güneş enerjisi sayesinde gece ışık yayarak zararlının kelebek evresinde yakalanarak, tekrar yumurta bırakmasını önlüyor. Bu sayede ileri ki yıllarda popülasyon artışının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

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