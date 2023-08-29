İstila çığ gibi geliyor! Gümüşhane ve Ağrı'nın ardından şimdi de Ankara diken üstünde! Hayvan değil canavar

Havaların ısınmasıyla birlikte yırtıcı hayvanlar kendilerini göstermeye başladı. Daha önce Gümüşhane ve Ağrı'da görülen dev örümcekler bu sefer Ankara'yı istila etmeye başladı. Görüntüleri izleyince tüyleriniz diken diken olacak. Dev örümcek avını yakaladığı gibi sarıp tek hamlede yuttu. Hayvan değil canavar! Uzmanlar son dakika olarak uyardı. İstila çığ gibi yayılıyor! Gördüğünüz gibi kaçın, insanlara da saldırıyor.

İSTİLA ÇIĞ GİBİ YAYILIYOR! HAYVAN DEĞİL CANAVAR

Ankara'nın Gölbaşı İkizce köyü mevkiinden gelen görüntüler tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Dev örümcekler istilaya başladı. Görüntüleri izleyince tüyleriniz diken diken olacak. Dev örümcekler tüm Türkiye'yi ele geçirmeye başladı.

AĞRI VE GÜMÜŞHANE'NİN ARDINDAN O İLİMİZDE ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI

Daha önce Ağrı ve Gümüşhane'de görülen dev örümcekler bu sefer Ankara'da görüntülendi. Çekilen görüntülerde örümceğin kurduğu ağlarda avını yakaladığı ve sarıp yediği görülüyor. Uzmanlar bu örümceklerin oldukça sinsi ve saldırgan olduğunu altını çizdi.

DÜNYANIN EN ZEHİRLİ ÖRÜMCEĞİ

Dünyanın en zehirli örümceklerinden birisi olan "argiope lobata" türü olan bu örümcekler etçil hayvanlardır. Her türlü eti yiyen bu örümcekler oldukça zehirlidir.

ÖRÜMCEKLERİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Örümcekler kendi türleri üzerinden birçok özellik gösterirken, aynı zamanda ortak şekilde bazı özelliklere sahiplerdir.

8 bacağı sahip olan örümcekler, etçil ve otçul olabilirler.

Ağ örerler.

Gözü doymayan aç hayvanlar sınıfında yer alır.

Avlarını öncelikle zehirlemek ile beraber, daha sonra onları emerek tüketirler.

Böcek ve kuşlar en sevdikleri besinler olarak öne çıkar.

Genel olarak bireysel şekilde yaşamını sürdürürler.

Solunum organları karınlarının alt bölümünde bulunur.

Aynı şekilde akreplerde olduğu gibi, çiftleşme sonrası dişi örümcek erkek örümceği yer.

Örümcekler renk körüdür.

Genel olarak ve örümcek türleri kılcal damarlara sahip değildir.



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